Rajasthan: राजस्थान में धमाके के साथ गिरी सरकारी स्कूल की छत, 25 छात्राएं बाल-बाल बचीं, मच गया हड़कंप

ककोड़ पहुंची सीडीईओ सुशीला करणानी ने बताया कि स्कूल भवन बहुत पुराना और खस्ताहाल है। शाला प्रबंधन समिति को चाहिए था कि वह जर्जर कक्ष को प्रस्ताव लिए जाने के बाद ध्वस्त कराए। उन्होंने तीन-चार साल से इस कक्ष पर ताला तो लगा रखा था, लेकिन उसे ध्वस्त कराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसडीएम ने बताया कि जिला प्रशासन पहले से ही सतर्क है। जिस स्कूल में भी जर्जर कक्ष हैं, उन्हे खाली कर तालाबंदी कराए जाने के अलावा विद्यार्थियों व स्टाफ को नहीं जाने की चेतावनी दी हुई है।