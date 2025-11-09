Patrika LogoSwitch to English

टोंक

टोंक: मिट्टी में दबने से आठवीं कक्षा के छात्र की दर्दनाक मौत, खुशियों के बीच छाया मातम

निवाई शहर के बढ़ की ढाणी में रविवार दोपहर एक मासूम की जिंदगी का खेल अचानक थम गया। घर के बाहर मिट्टी में खेलते हुए आठवीं कक्षा के छात्र बाबूलाल सैनी का दम घुटने से मौत हो गई।

टोंक

image

Nov 09, 2025

टोंक। निवाई शहर के बढ़ की ढाणी में रविवार दोपहर एक मासूम की जिंदगी का खेल अचानक थम गया। घर के बाहर मिट्टी में खेलते हुए आठवीं कक्षा के छात्र बाबूलाल सैनी का दम घुटने से मौत हो गई। कुछ ही पल पहले तक जो बच्चा मिट्टी से (घरौंदा) बना रहा था, वहीं अचानक मिट्टी के ढेर में दब गया। परिजनों ने उसे मिट्टी से निकालकर तत्काल उसे उपजिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर निवाई के थानाधिकारी रामजीलाल मय जाप्ता अस्पताल पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना से ढाणी में मासूम की मौत से हर आंख नम हो गई।

लोगों ने बताया कि ढाणी के बीच रास्ते में गड्ढे होने के कारण वहां हाल ही में मिट्टी डलवाई गई थी। रविवार दोपहर बाबूलाल वहीं खेल रहा था। अचानक मिट्टी का ढेर उस पर गिर गया और वह मिट्टी में दब गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पिता को सूचना दी और अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

छा गया सन्नाटा

जानकारी के अनुसार मृतक बाबूलाल सैनी कक्षा 8 में अध्ययनरत था। परिवार में कुछ ही दिन पहले खुशियों का माहौल था। दो नवंबर को बड़े भाई का विवाह हुआ था, शनिवार रात घर में जागरण हुआ और रविवार को यह हादसा घट गया। खुशियों के बीच अचानक यह मातम की खबर सुनकर गांव के लोग भी स्तब्ध रह गए।

टोंक: मिट्टी में दबने से आठवीं कक्षा के छात्र की दर्दनाक मौत, खुशियों के बीच छाया मातम

टोंक

राजस्थान न्यूज़

