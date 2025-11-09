टोंक: मिट्टी में दबने से आठवीं कक्षा के छात्र की दर्दनाक मौत, खुशियों के बीच छाया मातम

टोंक। निवाई शहर के बढ़ की ढाणी में रविवार दोपहर एक मासूम की जिंदगी का खेल अचानक थम गया। घर के बाहर मिट्टी में खेलते हुए आठवीं कक्षा के छात्र बाबूलाल सैनी का दम घुटने से मौत हो गई। कुछ ही पल पहले तक जो बच्चा मिट्टी से (घरौंदा) बना रहा था, वहीं अचानक मिट्टी के ढेर में दब गया। परिजनों ने उसे मिट्टी से निकालकर तत्काल उसे उपजिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर निवाई के थानाधिकारी रामजीलाल मय जाप्ता अस्पताल पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना से ढाणी में मासूम की मौत से हर आंख नम हो गई।