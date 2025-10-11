Bisalpur Dam Overflow: बीसलपुर डेम के गेट बंद करने का काउंटडाउन शुरू, इस बार सबसे ज्यादा दिन तक छलकने का रेकॉर्ड टूटा

बीसलपुर डेम ने इस बार वर्ष 2019 के सर्वाधिक 64 दिनों तक छलकने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शनिवार को डेम 79वें दिन भी छलकता रहा। हालांकि इस बार डेम अपने सर्वाधिक मात्रा में पानी की निकासी के वर्ष 2016 के रिकॉर्ड से पीछे रह गया है। वर्ष 2016 में बीसलपुर डेम से 134.238 टीएमसी पानी की निकासी हुई जबकि आज तक डेम से करीब 128 टीएमसी पानी की निकासी हो चुकी है। अगले कुछ दिन और डेम से पानी की निकासी का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। अब तक डेम से जितनी मात्रा में पानी की निकासी हुई है उससे डेम को चार बार भरा जा सकता है।