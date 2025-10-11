Patrika LogoSwitch to English

टोंक

Bisalpur Dam Overflow: बीसलपुर डेम के गेट बंद करने का काउंटडाउन शुरू, इस बार सबसे ज्यादा दिन तक छलकने का रेकॉर्ड टूटा

जयपुर की लाइफलाइन बीसलपुर डेम में पानी की बंपर आवक होने से डेम ने इस साल सबसे ज्यादा दिनों तक छलकने का रिकॉर्ड बना दिया है। शनिवार को डेम से लगातार 79 वें दिन भी पानी की निकासी जारी रही।

2 min read

टोंक

image

Anand Prakash Yadav

Oct 11, 2025

Play video

त्रिवेणी में पानी का बहाव जारी, पत्रिका फोटो

राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून इस बार जमकर मेहरबान हुआ। जयपुर की लाइफलाइन बीसलपुर डेम में पानी की बंपर आवक होने से डेम ने इस साल सबसे ज्यादा दिनों तक छलकने का रिकॉर्ड बना दिया है। शनिवार को डेम से लगातार 79 वें दिन भी पानी की निकासी जारी रही। हालांकि अब त्रिवेणी से डेम में पानी की आवक धीमी हो गई है जिसके कारण आगामी तीन चार दिन में संभवतया डेम के खुले एकमात्र गेट को भी बंद कर दिया जाएगा।

दूसरी बार सर्वाधिक मात्रा में निकासी के ​रिकॉर्ड के नजदीक

बीसलपुर डेम ने इस बार वर्ष 2019 के सर्वाधिक 64 दिनों तक छलकने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शनिवार को डेम 79वें दिन भी छलकता रहा। हालांकि इस बार डेम अपने सर्वाधिक मात्रा में पानी की निकासी के वर्ष 2016 के रिकॉर्ड से पीछे रह गया है। वर्ष 2016 में बीसलपुर डेम से 134.238 टीएमसी पानी की निकासी हुई जबकि आज तक डेम से करीब 128 टीएमसी पानी की निकासी हो चुकी है। अगले कुछ दिन और डेम से पानी की निकासी का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। अब तक डेम से जितनी मात्रा में पानी की निकासी हुई है उससे डेम को चार बार भरा जा सकता है।

तीन हजार क्यूसेक पानी की निकासी

बीसलपुर डेम के गेट संख्या 9 को अभी जल संसाधन विभाग ने आधा मीटर तक खोलकर पानी की निकासी जारी रखी है। खुले गेट से 3 हजार क्यूसेक पानी प्रति सेकंड नहरों में छोड़ा जा रहा है। डेम में पानी की आवक कम होने के साथ ही गेट की उंचाई भी कम करने की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं आगामी दिनों में स्थानीय मौसम तंत्र सक्रिय होने पर यदि बारिश हुई तो डेम के खुले गेट को बंद करने की कार्रवाई कुछ दिन और आगे खिसक सकती है। डेम का शनिवार को जलस्तर 315.50 आरएल मीटर पर स्थिर है।

त्रिवेणी से हो रही पानी की धीमी आवक

बीसलपुर डेम में पानी की आवक में सहायक त्रिवेणी,खारी और डाई नदी से होती है। खारी और डाई नदी से पानी की आवक लगभग बंद हो गई है लेकिन त्रिवेणी से अब भी पानी की आवक धीमी गति से बांध में हो रही है। जिसके कारण डेम के एक गेट को एहतियात के तौर पर खोलकर पानी की निकासी की जा रही है।

बीसलपुर डेम में 8 बार ओवरफ्लो का लेखाजोखा

क्रमांकवर्षआउटफ्लो (TMC)गेट ओपनिंगगेट क्लोजिंगकुल दिनगेट खुले
1200426.1811.08.200429.09.2004254
2200643.62519.08.200608.09.2006218
3201431.20211.08.201428.09.2014478
42018134.28612.07.201817.10.20189710
5201262.46516.08.201227.10.20126417 (1 से 17)
6202015.91626.09.202014.10.2020196
720139.37516.08.201310.10.2013566
8202524.02811.10.2025--7901

Updated on:

11 Oct 2025 02:18 pm

Published on:

11 Oct 2025 02:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Bisalpur Dam Overflow: बीसलपुर डेम के गेट बंद करने का काउंटडाउन शुरू, इस बार सबसे ज्यादा दिन तक छलकने का रेकॉर्ड टूटा

