Tonk News: इस खतरनाक कीट से सरसों की फसल पर मंडराया खतरा, इस कारण से कीट हो रहे एक्टिव

उन्होंने किसानों को सलाह दी कि सरसों के बीज को बुवाई से पहले इमिडाक्लोप्रिड 10 प्रतिशत एफएस 6 मिली प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। इसके अलावा यदि खड़ी फसल में कीट लग जाए, तो किसानों को मैलाथियान 5 डीपी क्यूनालफॉस 1.5 डीपी या फेनवेलरेट 0.4 डीपी में से किसी भी एक दवाई का उपयोग करना चाहिए। इसे 25 किलो प्रति हैक्टेयर या 5 किलो प्रति बिघा की दर से छिड़काव किया जा सकता है। किसानों से आग्रह है कि वे समय पर सावधानी बरतें ताकि सरसों की फसल को चितकबरी कीट के प्रकोप से बचाया जा सके और बेहतर उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके।