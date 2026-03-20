टोंक में जमीन को लेकर हुआ ऐसा विवाद, फिर बात यहां तक पहुंच गई

Tonk Crime News: टोंक जिले के सायपुर गांव में जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार एक पक्ष ने कुछ समय पहले जमीन खरीदी थी, लेकिन दूसरे पक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और झगड़ा बढ़ गया। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया की बात फायरिंग तक पहुंच गई। पढ़िए पूरी खबर। क्या है मामला।