Tonk Road Accident: टोंक जिले में एक साथ उठे चाचा-भतीजे के जनाजे, ईद की खुशियां मातम में बदली

हादसे के बाद आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस चौकी रानोली को सूचना दी गई और घायलों को बिना समय गंवाए मोटरसाइकिलों से ही रानोली अस्पताल पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने उपचार किया, लेकिन हालत चिंताजनक होने उन्हें पीपलू सीएचसी रेफर कर दिया। रानोली में एम्बुलेंस सुविधा नहीं होने से नानेर से एम्बुलेंस बुलानी पड़ी, जो करीब 40 मिनट बाद पहुंची। इस दौरान हर पल परिजनों के लिए भारी साबित हो रहा था।