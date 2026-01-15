Tonk: जानें कैसा रहेगा ये साल? 70 किलो की गेंद से हुई अनोखी भविष्यवाणी

दड़ा महोत्सव को लेकर मान्यता है कि यदि दड़ा दूनी गोल पोस्ट की ओर जाता है तो आने वाला साल सुकाल का संकेत देता है, जबकि यदि यह अखनिया की ओर चला जाए तो अकाल की आशंका मानी जाती है। इस बार कड़ी मशक्कत के बावजूद दड़ा किसी भी दिशा में नहीं गया और अंत में गढ़ में ही चला गया। इस स्थिति को किसानों ने न सुकाल और न अकाल बल्कि सामान्य वर्ष का संकेत माना।