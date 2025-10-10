रोडवेज बस का संचालन बंद करने पर भड़के ग्रामीण, जयपुर-भीलवाड़ा हाईवे किया जाम

ग्रामीणों ने बताया कि वैशाली नगर आगार के तहत जयपुर अजमेर वाया मालपुरा, उनियारा, झाडली, किशनपुरा, मनोहरपुर, बोराडा, रामसर नसीराबाद होते हुए अजमेर के लिए संचालित थी। जिसका हाल ही में निगम की ओर से संचालन बंद करने को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। विरोध में गुरूवार सुबह मनोहरपुरा, किशनपुरा, झाड़ली व उनियाराखुर्द के ग्रामीण झाड़ली-मनोहरपुरा मोड (उनियाराखुर्द)पर एकत्रित होकर जयपुर भीलवाड़ा वाया मालपुरा-केकड़ी मार्ग (राज्य मार्ग 12) पर जाम लगा दिया।