टोंक

रोडवेज बस का संचालन बंद करने पर भड़के ग्रामीण, जयपुर-भीलवाड़ा हाईवे किया जाम

रोडवेज का संचालन बंद करने के विरोध में ग्रामीणों ने जयपुर-भीलवाड़ा मार्ग पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया।

टोंक

image

Anil Prajapat

Oct 10, 2025

Roadways-bus-operations-stopped

टोडारायसिंह-मनोहपुरा मोड पर जाम के बीच वाहनों की लंबी कतार व जमा भीड़। फोटो: पत्रिका

टोडारायसिंह। वैशाली नगर आगार के तहत जयपुर-अजमेर वाया बोराडा रोडवेज का संचालन बंद करने के विरोध में झाड़ली-मनोहरपुरा मोड (उनियाराखुर्द) में ग्रामीणों ने जयपुर-भीलवाड़ा मार्ग पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इधर, पुलिस प्रशासन की समझाइश व आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खोला।

ग्रामीणों ने बताया कि वैशाली नगर आगार के तहत जयपुर अजमेर वाया मालपुरा, उनियारा, झाडली, किशनपुरा, मनोहरपुर, बोराडा, रामसर नसीराबाद होते हुए अजमेर के लिए संचालित थी। जिसका हाल ही में निगम की ओर से संचालन बंद करने को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। विरोध में गुरूवार सुबह मनोहरपुरा, किशनपुरा, झाड़ली व उनियाराखुर्द के ग्रामीण झाड़ली-मनोहरपुरा मोड (उनियाराखुर्द)पर एकत्रित होकर जयपुर भीलवाड़ा वाया मालपुरा-केकड़ी मार्ग (राज्य मार्ग 12) पर जाम लगा दिया।

बिना कारण बताए बस का संचालन बंद

ग्रामीणों के अनुसार उक्त बस संचालन से अजमेर व जयपुर के लिए ग्रामीण अंचल के ग्रामीणों को रोडवेज बस सेवा का लाभ मिला था। बिना कारण बताए बस का संचालन बंद करने से विरोध में ग्रामीण लामबंद हो गए।

डेढ़ किमी तक लगी वाहनों की कतार

जाम के बीच स्टेट हाईवे पर दोनों ओर एक से डेढ़ किमी तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पर उनियारा पुलिस चौकी से कास्टेबल राजेन्द्र चौधरी मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों से समझाइश की। करीब एक घण्टे बाद ग्रामीणों ने जाम खोला।

