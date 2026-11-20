बीएमडब्ल्यू जी 310 आरबीएमडब्ल्यू की बेहतरीन बाइक जी 310 आर काफी बेहतरीन है। इंजन और पावर की बात की जाए तो बीएमडब्ल्यू जी 310 आर में 313 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर वाला इंजन है 34 एचपी की पावर और 28 एनएम का टार्क उत्पन्न करेगा। 6-स्पीड गियरबॉक्स से लैस ये बाइक पावर के मामले में काफी दमदार है। सेफ्टी फीचर्स के लिए इस बाइक में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) का फीचर है। कीमत की बात की जाए तो बीएमडब्ल्यू जी 310 आर की एक्स शोरूम कीमत लगभग 2.8 लाख रुपये हो सकती है। बाजार में लॉन्च होने के बाद बीएमडब्ल्यू जी 310 आर (BMW G 310 R) का मुकाबला केटीएम 390 ड्यूक से हो सकता है।

और पढ़ें