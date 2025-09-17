Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

नवजोत सिंह की हत्या या हादसा, आरोपी गगनप्रीत बोली यह दुर्भाग्यपूर्ण

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने बीएमडब्ल्यू हादसे की आरोपी गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ा दी है। साथ ही कोर्ट ने उनकी ज़मानत याचिका पर सुनवाई शनिवार तक के लिए टाल दी है।

नई दिल्ली

Pankaj Meghwal

Sep 17, 2025

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने बीएमडब्ल्यू हादसे की आरोपी गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ा दी है। साथ ही कोर्ट ने उनकी ज़मानत याचिका पर सुनवाई शनिवार तक के लिए टाल दी है। गगनप्रीत पर आरोप है कि उन्होंने उस बीएमडब्ल्यू कार को चलाया, जिसने दिल्ली के धौला कुआं इलाके में एक स्कूटर को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी संदीप कौर घायल हो गई थीं।

यह घटना रविवार को हुई, जब नवजोत सिंह और उनकी पत्नी अपने टू-व्हीलर पर जा रहे थे। तभी बीएमडब्ल्यू कार, जो कथित तौर पर गगनप्रीत चला रही थीं, डिवाइडर से टकरा कर सीधे उनके स्कूटर से जा भिड़ी। हादसे के बाद नवजोत सिंह और उनकी पत्नी दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन नवजोत को बचाया नहीं जा सका। गगनप्रीत को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था लेकिन अब कोर्ट ने उनकी हिरासत को बढ़ा दिया है।

गगनप्रीत की तरफ से दी गई ज़मानत याचिका में कहा गया कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है, समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं, और उनके दो छोटे बच्चे हैं। इसके अलावा, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। उनकी वकील ने यह भी कहा कि एफआईआर दर्ज करने में 10 घंटे की देरी हुई, और पुलिस हिरासत की ज़रूरत नहीं थी। वहीं कोर्ट ने बीएमडब्ल्यू हादसे से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के लिए एक और अहम आदेश दिया है। इस पर गुरुवार को सुनवाई होगी।

बता दें कि गगनप्रीत की तरफ से दलील दी गई कि देश में हर साल लगभग 5,000 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, और ये घटना भी एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। इसके अलावा, उनके वकील ने यह भी कहा कि एक डीटीसी बस और एक एम्बुलेंस, जो उस वक्त मौके पर थीं, उन्हें भी जांच में शामिल किया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि कोर्ट आगे की सु्नवाई में फैसला देता है। फिलहाल मामला की जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

बीएमडबल्यू 630आई जीटी

बीएमडब्ल्यू जी 310 आर

बीएमडबल्यू एक्स5

crime

crime news

crimenews

Delhi News

Published on:

17 Sept 2025 08:58 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / Videos / नवजोत सिंह की हत्या या हादसा, आरोपी गगनप्रीत बोली यह दुर्भाग्यपूर्ण

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

DUSU Election पर हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, जीत के बाद जुलूस निकालने पर लगाई रोक

राष्ट्रीय

Gold Price Today: सोने में आज जबरदस्त गिरावट, तनिष्क, कल्याण ज्वैलर्स और जोयालुक्कास में किस भाव बिक रहा गोल्ड?

Gold Price Today
कारोबार

Delhi BMW Crash: कोर्ट से गगनप्रीत को लगा बड़ा झटका, 27 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

राष्ट्रीय

सरकारी बैंकों में तेजी से उछला स्टॉक मार्केट, जानिए आज कहां आई तेजी और कहां रही गिरावट

Share Market
कारोबार

FD में 20 साल तक रखें 5 लाख रुपये फिर भी 0 रहेगा मुनाफा! यह फंडा नहीं समझा तो बहुत पछताएंगे

FD Vs Inflation Calculator
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.