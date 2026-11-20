BMW X5 चार इंजन के साथ ऑफर की जाएगी। इसमें एक 4.4 लीटर, ट्विन टर्बो वी8 पेट्रोल इंजन होगा जिससे 456 बीएचपी और 650 एनएम टॉर्क जेनरेट होगा। इस वेरियंट को यूरोप से बाहर उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरे वेरियंट में एक 3.0 लीटर , इनलाइट 6-सिलिंडर पेट्रोल इंजन होगा जिससे 355 बीएचपी और 650 एनएम टॉर्क जेनरेट होगा।

डीजल इंजन की बात करें तो इसमें 3 लीटर, 6-सिलिंडर यूनिट होगा जिससे 261 बीएचपी और 620 एनएम टॉर्क जेनरेट होगा। वहीं 3.0 लीटर एम परफॉर्मेंस यूनिट से 394 बीएचपी और 760 एनएम टॉर्क जेनरेट होगा। सभी इंजन यूरो 6 के साथ आते हैं और इनमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। बीएमडब्ल्यू एक्स5 में सैंड, रॉक, ग्रेवेल और स्नो जैसे चार ड्राइव मोड्स मिलेंगे।

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