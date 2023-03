Head for the hills : वेकेशन में धर्मशाला, मैक्लॉडगंज को करें एक्सप्लोर

Vacation in the hills 2023 : मार्च महीने का सप्ताह गुजर जाने के बावजूद यदि आपने अभी तक अपना समर वेकेशन प्लान नहीं किया है तो अब कर लीजिये। प्रकृति की गोद में ऊँचे घने पेड़, चमीकिली धूप, बहती नदी के शोर और पक्षियों की चहचहाहट के बीच आइए चलते है हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में। गर्मियों के मौसम में वेकेशन का आनंद लेना है और बढ़ते पारे से बचना है तो इस हिल स्टेशन से बेहतर क्या होगा।

The scenic and architectural beauty of Himachal Pradesh : ऊँचे पहाड़, मनमोहक झील, दूर तक फैली मखमली हरियाली और सफेद बादलों से भरा नीला आकाश। कोई आपसे कहे की गर्मियों में आप ऐसे नज़ारे का आनंद ले सकते हैं तो शायद आप मानेंगे नहीं। इसके लिए इस बार समर वेकेशन में आपको हिमाचल प्रदेश की यात्रा करनी होगी और इन लुभावना वादियों में जाने के लिए अभी से टिकट बुक कर लीजिये। धर्मशाला के आस पास है छोटे बड़े शहर जैसे मैकलोडगंज, नड्डी, कोतवाली बाजार, धर्मकोट, भसूनाग और त्रिउंड ट्रेकिंग पॉइंट। इन जगहों के बीच डिस्टेंस भले ही थोड़ा हो लेकिन कुछ ही किलोमीटर की दूरी में कल्चर, खान -पान और रेहन सहन में फर्क नजर आता है। एक और हिमाचली तो दूसरी और तिब्बती कल्चर । यहां एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए टेडी-मेडी सड़कें कब ऊँचे पहाड़ों में बदल जाती है और कैसे हवा में पैरा-ग्लाइडिंग करने के बाद ट्रेकिंग का आनंद आने लगता है पता ही नहीं चलता।