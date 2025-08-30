'4 दिन में दे दिया 4 साल का एंटरटेनमेंट...'Bigg Boss 19 इस कंटेस्टेंट का वीडियो देख यूजर्स की छूटी हसीं

Bigg Boss 19: रियलिटी शो 'Bigg Boss 19' इन दिनों दर्शकों के दिलों पर छाया हुआ है। शो के सभी कंटेस्टेंट अपने-अपने अंदाज में दर्शकों को एंटरटेन करने में लगे हैं, लेकिन इंफ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर तान्या मित्तल इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। बता दें कि शुरुआत में तान्या तब चर्चा में आईं जब उन्होंने घर के सदस्यों से खुद को 'बॉस' और 'मैम' कहकर बुलाने की बात कही। उस समय कुछ लोगों ने उन्हें इरिटेटिंग बताया था, लेकिन अब तान्या अपनी मजेदार हरकतों से सबका मनोरंजन कर रही हैं।
'बिग बॉस 19' का एक प्रोमो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें तान्या मित्तल लॉन में झाड़ू लगाते हुए नजर आ रही हैं। इस दौरान वो शिकायत करती हुई और ड्रामा करती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसे देखकर बसीर अली, जीशान कादरी, आवेज दरबार और घर के बाकी सदस्य हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। फैंस को भी तान्या का ये ओवर-द-टॉप रिएक्शन काफी मजेदार लग रहा है।
इस वीडियो में कॉमेडियन प्रणीत मोरे तान्या से पूछते हैं, 'क्या हुआ?' इस पर तान्या ड्रामैटिक अंदाज में जवाब देती हैं, 'मेरे हाथ कट रहे हैं!' जब प्रणीत उन्हें ग्लव्स पहनने की सलाह देते हैं, तो तान्या मजेदार अंदाज में कहती हैं कि वो उनके आउटफिट से मैच नहीं करेंगे। इसके बाद तान्या कहती हैं, 'मेरे कोमल हाथ…मुझे मेडिकल रूम की जरूरत है। मैंने आज के लिए बहुत झाड़ू लगा ली।' ये सुनकर बाकी घरवालों की हंसी छूट जाती है।
यूजर्स अब तान्या मित्तल को काफी एंटरटेनिंग बता रहे हैं और वीडियो पर मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'वो और अमाल-दोनों ने 4 दिन में 4 साल का एंटरटेनमेंट दे दिया!' दूसरे ने लिखा, 'मुझे जो भी गड़बड़ है उसमें, वो सब अच्छा और प्यारा लगता है।'
साथ ही 'बिग बॉस 7' की विनर गौहर खान ने भी तान्या मित्तल के बारे में कहा है कि बिग बॉस के घर में आप तान्या को नजरअंदाज नहीं कर सकते।
बता दें कि इससे पहले तान्या ने घरवालों से कहा था कि उनके घर में सब उन्हें 'बॉस' कहकर बुलाते हैं और उन्हें ऐसा ही पसंद है। "मुझे तो मैम बोलो, मुझे बॉस ही बोलते हैं सब लोग। मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि लोग मुझे नाम से बुला रहे हैं," उन्होंने कहा था। हालांकि, तान्या मित्तल 'बिग बॉस 19' में दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रही हैं और उनकी हरकतों को खूब पसंद किया जा रहा है।