'4 दिन में दे दिया 4 साल का एंटरटेनमेंट...'Bigg Boss 19 इस कंटेस्टेंट का वीडियो देख यूजर्स की छूटी हसीं

Bigg Boss 19: रियलिटी शो 'Bigg Boss 19' इन दिनों दर्शकों के दिलों पर छाया हुआ है। शो के सभी कंटेस्टेंट अपने-अपने अंदाज में दर्शकों को एंटरटेन करने में लगे हैं, लेकिन इंफ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर तान्या मित्तल इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। बता दें कि शुरुआत में तान्या तब चर्चा में आईं जब उन्होंने घर के सदस्यों से खुद को 'बॉस' और 'मैम' कहकर बुलाने की बात कही। उस समय कुछ लोगों ने उन्हें इरिटेटिंग बताया था, लेकिन अब तान्या अपनी मजेदार हरकतों से सबका मनोरंजन कर रही हैं।