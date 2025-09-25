एक्ट्रेस दलजीत कौर का इमोशनल नोट आया सामने, दो बार टूट चुकी है शादी

दलजीत कौर की दो शादियां हो चुकी हैं। 2009 में दलजीत ने 'कुलवधू' शो में अपने सह-कलाकार रहे अभिनेता शालीन भनोट से शादी की थी। उनका एक बेटा भी है, मगर 2015 में दोनों का तलाक हो गया था। इसके बाद दलजीत कौर ने 2023 में निखिल पटेल से शादी की थी। शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों का तलाक हो गया था।