सलमान ने आमिर की खोली पोल, उड़ाया मजाक… देखें वीडियो

Salman-Aamir Revelation: सलमान खान और आमिर खान का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें दोनों ही एक्टर ने खुलासे किए हैं।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 25, 2025

Salman Khan and Aamir Khan Revelation
सलमान खान और आमिर खान की लेटेस्ट फोटो (सोर्स: प्राइम वीडियो)

Salman Khan and Aamir Khan Revelation: बॉलीवुड की दो पॉपुलर एक्ट्रेस काजोल और ट्विंकल खन्ना ने मिलकर अपना नया शो ‘टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल’ लॉन्च कर दिया है। इसी शो में आमिर खान ने अपने लव लाइफ को लेकर खुलासा किया है। वहीं सलमान ने आमिर की पोल खोलकर रख दी।

बता दें इस का सीधा मुकाबला करण जौहर के टॉक शो से माना जा रहा है। शो का पहला एपिसोड गुरुवार को अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम हुआ। तभी से सोशल मीडिया पर इसके कई प्रोमो वायरल हो रहे हैं।

शो में सलमान-आमिर खान की धमाकेदार एंट्री

प्रोमो की सबसे खास बात ये है कि सारी चीजें 'कट टू कट' दिखाई गई हैं। प्रोमो में सबसे पहले सलमान खान और आमिर खान की धमाकेदार एंट्री होती है और ट्विंकल सवाल करती हैं, "60 की उम्र में भी अपनी जिंदगी में रोमांस चाहिए।"

आमिर कहते हैं, "हां, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कई बुरे ब्रेकअप के दौर से गुजरा हूं।" इसके बाद ट्विंकल कहती हैं कि अगर हम दोनों (काजल) में एक चीज सेम बतानी हो तो, आमिर कहते हैं, "दोनों ही बदतमीज हो।" इस पर सलमान खान हंस देते हैं।

ट्विंकल खन्ना आगे सवाल करती हैं, ''सलमान खान फिल्म की हीरोइन से ज्यादा लेग्स और क्लीवेज दिखाते हैं।'' सलमान जवाब देते हुए कहते हैं, 'बिल्कुल।'

प्रोमो देखकर ही लग रहा है कि शो कितना मजेदार होने वाला है। शो के और भी प्रोमो रिलीज हो रहे हैं।

आमिर के बारे में क्या बोले सलमान

शो के एक और प्रोमो में सलमान खान ने फिल्म ‘अंदाज अपना अपना’ के दिनों का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि उस वक्त 9 बजे की शिफ्ट होती थी, लेकिन आमिर सेट पर सुबह 7 बजे ही पहुंच जाते थे। उस समय आमिर के पास बस एक ही फिल्म थी, लेकिन मेरे पास एक साथ 15 फिल्में थीं। मैं सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक, फिर 2 से रात 10 बजे तक और उसके बाद रात 10 से सुबह 5 बजे तक शूटिंग करता था।

इस पर आमिर मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं- “मैं तो अपने टाइम पर ही आता था। लेकिन सलमान सबके सामने ही मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, और सेट का माहौल ठहाकों से गूंज उठता है।

आमिर खान

सलमान खान

Published on:

25 Sept 2025 05:03 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / सलमान ने आमिर की खोली पोल, उड़ाया मजाक… देखें वीडियो

