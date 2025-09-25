सलमान ने आमिर की खोली पोल, उड़ाया मजाक… देखें वीडियो

शो के एक और प्रोमो में सलमान खान ने फिल्म ‘अंदाज अपना अपना’ के दिनों का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि उस वक्त 9 बजे की शिफ्ट होती थी, लेकिन आमिर सेट पर सुबह 7 बजे ही पहुंच जाते थे। उस समय आमिर के पास बस एक ही फिल्म थी, लेकिन मेरे पास एक साथ 15 फिल्में थीं। मैं सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक, फिर 2 से रात 10 बजे तक और उसके बाद रात 10 से सुबह 5 बजे तक शूटिंग करता था।