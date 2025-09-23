Patrika LogoSwitch to English

खूब वायरल हो रहा मशहूर एक्ट्रेस की शादी का कार्ड, इमोशनल होकर वीडियो में कर दी ये अनाउंसमेंट…

Wedding Card Viral: फेमस टीवी एक्ट्रेस की शादी का कार्ड इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह…

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 23, 2025

Avika Gor Wedding Card Viral
अविका गौर की प्रतीकात्मक फोटो। वायरल शादी का कार्ड।

Avika Gor Wedding Card Viral: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक फेमस टीवी एक्ट्रेस की शादी का कार्ड जमकर वायरल हो रहा है। खास बात ये है कि दोनों शादी के बंधन में बहुत जल्द बंधने वाले हैं। फैंस इस खुशखबरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलिए, अब जानते हैं कौन हैं ये एक्टर्स?

इमोशनल हुईं एक्ट्रेस

टीवी सीरियल ‘बालिका वधू’ से घर-घर में पहचान बनाने वाली अविका गौर इन दिनों शो ‘पति पत्नी और पंगा’ में धमाल मचा रही हैं। इस शो के सेट पर अविका ने अपनी शादी को लेकर एक खास खुलासा किया और अपने फैंस के साथ नेशनल टीवी पर शादी का कार्ड शेयर किया। इस दौरान वह भावुक भी नजर आईं।

जी हां- ‘पति पत्नी और पंगा’ के एक प्रोमो में अविका गौर ने अपनी शादी का कार्ड सेट पर दिखाया, जिसे देखकर बाकी कंटेस्टेंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खास मेहमान के तौर पर पहुंचीं राधे मां को अविका ने अपनी शादी का पहला कार्ड सौंपा, जिसने इस पल को और भी यादगार बना दिया।

अविका गौर का बड़ा खुलासा

अविका गौर और बिजनेसमैन मिलिंद चंदवानी की फोटो (सोर्स: कलर्स टीवी इंस्टाग्राम)

प्रोमो वीडियो में एक्ट्रेस अविका गौर ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा, “हमारी शादी इसी शो के सेट पर होगी। यहां मंडप लगेगा और पूरी दुनिया के सामने हम शादी करेंगे।”
यह सुनकर शो के कंटेस्टेंट्स और सेलिब्रिटी कपल्स बेहद खुश नजर आए।

फैंस ने दी ढेरों शुभकामनाएं

अविका गौर की शादी का कार्ड और प्रोमो देखने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने जमकर रिएक्शन दिए। किसी ने लिखा, “बहुत-बहुत बधाई आपको अविका।”
तो किसी ने कहा, “अविका कितनी लकी है।”

बता दें कि अविका गौर अपने मंगेतर मिलिंद चंदवानी के साथ 30 सितंबर को शादी के बंधन में बंधने वाली हैं।

picture viral

TV News

वायरल वीडियो

23 Sept 2025 07:21 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / खूब वायरल हो रहा मशहूर एक्ट्रेस की शादी का कार्ड, इमोशनल होकर वीडियो में कर दी ये अनाउंसमेंट…

