खूब वायरल हो रहा मशहूर एक्ट्रेस की शादी का कार्ड, इमोशनल होकर वीडियो में कर दी ये अनाउंसमेंट…

टीवी सीरियल ‘बालिका वधू’ से घर-घर में पहचान बनाने वाली अविका गौर इन दिनों शो ‘पति पत्नी और पंगा’ में धमाल मचा रही हैं। इस शो के सेट पर अविका ने अपनी शादी को लेकर एक खास खुलासा किया और अपने फैंस के साथ नेशनल टीवी पर शादी का कार्ड शेयर किया। इस दौरान वह भावुक भी नजर आईं।