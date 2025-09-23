Mastiii 4: खत्म हुआ इंतजार! ‘मस्ती-4’ पर आया ये बड़ा अपडेट

फिल्म ‘मस्ती-4’ का टीजर रिलीज हो गया है और इसमें दर्शकों को एक बार फिर भरपूर कॉमेडी और मस्ती की झलक देखने को मिल रही है। शुरुआत में टीजर में पिछली तीनों फिल्मों की झलक दिखाई जाती है, जिसके बाद कहानी सीधी नई फिल्म पर आ जाती है। जैसा कि हर बार होता आया है, इस बार भी आफताब के किरदार के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। लेकिन तभी विवेक ओबेरॉय उन्हें चेतावनी देते नजर आते हैं कि जब-जब उन्होंने ऐसा किया है, कोई न कोई गड़बड़ जरूर हुई है।