Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

Mastiii 4: खत्म हुआ इंतजार! ‘मस्ती-4’ पर आया ये बड़ा अपडेट

Mastiii 4: 'मस्ती' फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त ‘मस्ती-4’ पर बड़ा अपडेट सामने आया है। मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। अधिक जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर…

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 23, 2025

Mastiii 4 Teaser Release
मस्ती 4 का टीजर रिलीज (सोर्स: निर्देशक इंस्टाग्राम)

Mastiii 4: कॉमेडी फिल्में देखने वालों के लिए बड़ी अपडेट है। 'मस्ती' फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त ‘मस्ती-4’ पर बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हां फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा कर दी है साथ ही टीजर भी रिलीज कर दिया है।

पहली की थी मस्ती फिर हुई ग्रैंड मस्ती फिर ग्रेट ग्रैंड मस्ती अब…

‘मस्ती 4’ के लेखक और निर्देशक मिलाप जावेरी हैं। इसके टीजर को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “पहली की थी मस्ती, फिर हुई ग्रैंड मस्ती, फिर ग्रेट ग्रैंड मस्ती, अब होगी मस्ती 4। इस बार शैतानी, दोस्ती और कॉमेडी सब 4 गुना होगी। टीजर यहां देखें।”

ये भी पढ़ें

‘रिक्शावाला’ है धर्मेंद्र का सबसे बड़ा फैन! सामने आया वीडियो
बॉलीवुड
Dharmendra Fan Videos

टीजर में क्या है खास?

फिल्म ‘मस्ती-4’ का टीजर रिलीज हो गया है और इसमें दर्शकों को एक बार फिर भरपूर कॉमेडी और मस्ती की झलक देखने को मिल रही है। शुरुआत में टीजर में पिछली तीनों फिल्मों की झलक दिखाई जाती है, जिसके बाद कहानी सीधी नई फिल्म पर आ जाती है। जैसा कि हर बार होता आया है, इस बार भी आफताब के किरदार के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। लेकिन तभी विवेक ओबेरॉय उन्हें चेतावनी देते नजर आते हैं कि जब-जब उन्होंने ऐसा किया है, कोई न कोई गड़बड़ जरूर हुई है।

टीजर में तीनों दोस्त फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौटते दिखते हैं वो भी लड़कियों के पीछे भागते हुए, शरारतें करते हुए और मजेदार कांड करते हुए। इस बार भी धमाल और कॉमेडी डोज डबल होने वाला है। आफताब का किरदार तो साफ कहता है, “पार्ट 1, 2 और 3 को भूल जाइए… अब आएगी मस्ती-4।”

इस बार फिल्म में कौन-कौन?

इस बार फिल्म में धमाल मचाने आ रहे हैं, रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी, विवेक ओबेरॉय, तुषार कपूर, एलनाज नौरोजी, श्रेया शर्मा और रूही सिंह।

फिल्म की कहानी में ट्विस्ट

फिल्म के डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस बार कहानी थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट पर होगी। इसमें सिर्फ पुरुषों के नहीं, बल्कि महिलाओं के अफेयर भी दिखाए जाएंगे। हालांकि, उन्होंने साफ कहा कि फिल्म में कोई वल्गर सीन नहीं होगा। बस होगी तो ढेर सारी कॉमेडी और मस्ती।

फिल्म को बड़े स्तर पर प्रोड्यूस किया गया है। बताया जा रहा है, फिल्म की शूटिंग यूके और मुंबई की खूबसूरत लोकेशंस पर हुई है। यह फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

ये भी पढ़ें

PM Modi का निभाएंगे किरदार, करते हैं मारपीट और देते हैं गंदी-गंदी गालियां, अब एक्टर को कोर्ट ने भेजा समन
टॉलीवुड
Unni Mukundan Controversy

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Upcoming Bollywood Movies

अप​कमिंग मूवी

Updated on:

23 Sept 2025 03:58 pm

Published on:

23 Sept 2025 03:44 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Mastiii 4: खत्म हुआ इंतजार! ‘मस्ती-4’ पर आया ये बड़ा अपडेट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.