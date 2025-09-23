Mastiii 4: खत्म हुआ इंतजार! ‘मस्ती-4’ पर आया ये बड़ा अपडेट

Mastiii 4: कॉमेडी फिल्में देखने वालों के लिए बड़ी अपडेट है। 'मस्ती' फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त ‘मस्ती-4’ पर बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हां फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा कर दी है साथ ही टीजर भी रिलीज कर दिया है।
‘मस्ती 4’ के लेखक और निर्देशक मिलाप जावेरी हैं। इसके टीजर को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “पहली की थी मस्ती, फिर हुई ग्रैंड मस्ती, फिर ग्रेट ग्रैंड मस्ती, अब होगी मस्ती 4। इस बार शैतानी, दोस्ती और कॉमेडी सब 4 गुना होगी। टीजर यहां देखें।”
फिल्म ‘मस्ती-4’ का टीजर रिलीज हो गया है और इसमें दर्शकों को एक बार फिर भरपूर कॉमेडी और मस्ती की झलक देखने को मिल रही है। शुरुआत में टीजर में पिछली तीनों फिल्मों की झलक दिखाई जाती है, जिसके बाद कहानी सीधी नई फिल्म पर आ जाती है। जैसा कि हर बार होता आया है, इस बार भी आफताब के किरदार के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। लेकिन तभी विवेक ओबेरॉय उन्हें चेतावनी देते नजर आते हैं कि जब-जब उन्होंने ऐसा किया है, कोई न कोई गड़बड़ जरूर हुई है।
टीजर में तीनों दोस्त फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौटते दिखते हैं वो भी लड़कियों के पीछे भागते हुए, शरारतें करते हुए और मजेदार कांड करते हुए। इस बार भी धमाल और कॉमेडी डोज डबल होने वाला है। आफताब का किरदार तो साफ कहता है, “पार्ट 1, 2 और 3 को भूल जाइए… अब आएगी मस्ती-4।”
इस बार फिल्म में धमाल मचाने आ रहे हैं, रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी, विवेक ओबेरॉय, तुषार कपूर, एलनाज नौरोजी, श्रेया शर्मा और रूही सिंह।
फिल्म के डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस बार कहानी थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट पर होगी। इसमें सिर्फ पुरुषों के नहीं, बल्कि महिलाओं के अफेयर भी दिखाए जाएंगे। हालांकि, उन्होंने साफ कहा कि फिल्म में कोई वल्गर सीन नहीं होगा। बस होगी तो ढेर सारी कॉमेडी और मस्ती।
फिल्म को बड़े स्तर पर प्रोड्यूस किया गया है। बताया जा रहा है, फिल्म की शूटिंग यूके और मुंबई की खूबसूरत लोकेशंस पर हुई है। यह फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।