Rise And Fall में क्या आकृति नेगी कर रही है धनश्री वर्मा पर काला जादू, मचा बवाल जानें पूरा मामला

इस पूरी घटना पर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। आकृति नेगी के फैंस का गुस्सा दूसरे कंटेस्टेंट्स पर फूट रहा है। यूजर्स का कहना है कि शो के बाकी लोग आकृति की ईमानदारी और शांत स्वभाव के कारण उन्हें निशाना बना रहे हैं। कई लोगों ने आकृति की तारीफ करते हुए कहा कि इतने गंभीर आरोप लगने के बावजूद वो शांत रहीं, ये उनकी महानता है। हालांकि, ये आरोप झूठा है लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद के बाद शो में आगे क्या मोड़ आता है। क्या आकृति इन आरोपों का सामना कर पाएंगी, या उन्हें शो छोड़ना पड़ेगा? फिलहाल, Rise And Fall में काले जादू का ये आरोप चर्चा का विषय बना हुआ है।