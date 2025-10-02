Patrika LogoSwitch to English

Rise And Fall में क्या आकृति नेगी कर रही है धनश्री वर्मा पर काला जादू, मचा बवाल जानें पूरा मामला

Rise And Fall: अशनीर ग्रोवर के रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में उस समय बड़ा बवाल मच गया जब 'रोडीज 19' फेम आकृति नेगी पर उनके साथी कंटेस्टेंट्स, जिनमें अरबाज पटेल, अर्जुन बिजलानी, मनीषा रानी और धनश्री वर्मा ने उन पर 'काला जादू' करने का आरोप लगा दिया है…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 02, 2025

Rise And Fall

आकृति नेगी (सोर्स: X)

Rise And Fall: अशनीर ग्रोवर का रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' इन दिनों लगातार सुर्खिया बटोर रहा है। जहां मनीषा रानी की वाइल्‍ड कार्ड एंट्री के बाद शो में गर्माहट और भी बढ़ गई है, तो वहीं एक एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया।

बता दें कि 'रोडीज 19' और 'स्‍प्ल‍िट्सविला X5' फेम आकृति नेगी पर शो के अन्‍य कंटेस्‍टेंट्स ने धनश्री वर्मा पर 'काला जादू' करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस घटना ने शो में खूब हंगामा मचा दिया है।

आकृति नेगी कर रही है धनश्री वर्मा पर काला जादू

दरअसल, इस पूरे वाकये के बाद आकृति नेगी के फैंस सोशल मीडिया पर अपना गुस्‍सा जाहिर कर रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स को ये मामला पेचीदा लग रहा है। शो के हालिया एपिसोड में कंटेस्‍टेंट्स के बीच तनाव तब बढ़ गया जब आकृति ने फैसला किया कि वो अब अकेले ही गेम खेलेंगी। इस फैसले से उनकी और धनश्री वर्मा के बीच तीखी बहस हुई। इस तकरार के बाद आकृति अलग जाकर बैठ गईं। वो अपने परिवार को याद कर भावुक हो गईं और एक कागज पर अपनी फैमिली का स्‍केच बनाने लगीं। इसके बाद यहीं से विवाद शुरू हो गया।

जब आकृति पेपर पर फैमिली का स्‍केच बना रही थीं, तब अर्जुन बिजलानी, अरबाज पटेल, मनीषा रानी और धनश्री ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि आकृति काला जादू कर रही हैं। अरबाज पटेल ने बार-बार आकृति पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो अजीब हरकते कर रही हैं। इस पर धनश्री ने कहा कि उन्‍हें बहुत डर लग रहा है। तो वहीं, मनीषा रानी ने तो आकृति नेगी को शो से बाहर निकालने तक की मांग कर डाली।

मचा बवाल छिड़ी बहस

इस पूरी घटना पर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। आकृति नेगी के फैंस का गुस्सा दूसरे कंटेस्टेंट्स पर फूट रहा है। यूजर्स का कहना है कि शो के बाकी लोग आकृति की ईमानदारी और शांत स्वभाव के कारण उन्हें निशाना बना रहे हैं। कई लोगों ने आकृति की तारीफ करते हुए कहा कि इतने गंभीर आरोप लगने के बावजूद वो शांत रहीं, ये उनकी महानता है। हालांकि, ये आरोप झूठा है लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद के बाद शो में आगे क्या मोड़ आता है। क्या आकृति इन आरोपों का सामना कर पाएंगी, या उन्हें शो छोड़ना पड़ेगा? फिलहाल, Rise And Fall में काले जादू का ये आरोप चर्चा का विषय बना हुआ है।

Updated on:

02 Oct 2025 04:21 pm

Published on:

02 Oct 2025 04:20 pm

Rise And Fall में क्या आकृति नेगी कर रही है धनश्री वर्मा पर काला जादू, मचा बवाल जानें पूरा मामला

