Aly Goni को ट्रोलर ने बुलाया जैस्मीन भसीन का बॉडीगार्ड तो एक्टर ने बोलती बंद करते हुए किया प्यार का इजहार

View this post on Instagram

‼️Voting lines are open till 11:30pm tonight.. let’s show some love to our girl @jasminbhasin2806 ❤️ who is giving her best and killing it 💪🏼 jis jis ne abhi tak vote nahi kiya abhi jaaiye voot app pe vote kijiye 🙏🏼❤️ dil se thank u sab ko 💜