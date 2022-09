KBC 14: कंटेस्टेंट की ये हरकत देख सीट छोड़कर भाग खड़े हुए अमिताभ बच्चन, कहा- 'मैं ऐसे नहीं खेल सकता'

अमिताभ बच्चन के गेम शो 'कौन बनेगा करोड़पति 14' का आगाज हो चुका है और शो दिन प्रति दिन इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। शो को पहला करोड़पति भी मिल चुका है। लोग 14वें सीजन को खूब प्यार दे रहे हैं। अब इस बीच शो के लेटेस्ट एपिसोड में कंटेस्टेंट ने ऐसी हरकत कर दी कि बिग सीट छोड़कर उठ गए।

बिग बी के क्विज रियलिटी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 14’ एक बार फिर टीवी पर धमक चुका है। शो ने आते ही टीआरपी लिस्ट पर कब्जा जमा लिया है। लोग भी इसे बड़े चाव से देख रहे हैं। दिन प्रतिदिन केबीसी 14 का खेल रोमांचक होता जा रहा है। कुछ दिन पहले कोल्हापुर की कविता चावला एक करोड़ रुपये जीतकर इस सीजन की पहली महिला करोड़पति बनी थीं। शो को पहला करोड़पति मिल चुका है, लेकिन अब लेटेस्ट एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ कि बिग बी अपनी सीट छोड़कर भाग खड़े हुए। यहां तक वो कंटेस्टेंट की हरकत से इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने खेलने से ही मना कर दिया।

amitabh bachchan gets up from his seat after contestant share she feel scared in kaun banega crorepati 14