Anita Hassanandani का 'बिग बॉस 14' के कारण सिर में हुआ दर्द, शो को लेकर कही ये बात

नई दिल्ली: टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस' हमेशा सुखियों में रहता है। इसका हर सीजन टीआरपी की लिस्ट हमेशा आगे रहता है। बिग बॉस के 14वें सीजन को शुरू हुए एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। इस दौरान शो में एक के बाद कई ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये ट्विस्ट भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं। इस बार शो की टीआरपी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। इस बीच टीवी एक्ट्रेस अनिता हस्सनंदानी ने भी शो को लेकर कहा है कि इसे देख उनका सिर दर्द होने लगा है।

अनीता हस्सनंदानी ने बिग बॉस को लेकर एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने बिग बॉस के इस बार के टास्क को एंटरटेनिंग नहीं बताया और कहा कि उन्हें बिग बॉस का ये कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आ रहा है। अनीता ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, 'सिरदर्द हो रहा है। मुझे पता है ये बिग बॉस 14 की वजह से हो रहा है, आज का एपिसोड सरदर्द था। मैं एडिक्टेड हूं और मैं देखना पसंद नहीं कर सकती।'

Have a headache ... I’m sure it’s cos of BigBoss14 😂🤣😂🤣 Today’s episode was sardard yaar I’m addicted ... cannot not watch 😫🤷‍♀️

उसके बाद एक्ट्रेस ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, 'साथ ही मुझे रेड जोन, ग्रीन जोन का फंडा समझ नहीं आ रहा है। जेल वाला कॉन्सेप्ट अच्छा था। हर किसी को टास्क में शामिल होना चाहिए।' इससे पहले भी कई बार अनीता हस्सनंदानी शो को लेकर अपनी राय रख चुकी हैं। साथ ही वह बिग बॉस के सेट पर दिखाई भी दे चुकी हैं।

Also I’m not liking the red zone green zone funda. The concept of Jail was better @ColorsTV

Everyone should be involved in the tasks ....