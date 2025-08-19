Patrika LogoSwitch to English

सलमान संग इस सोशल मीडिया स्टार का खास कनेक्शन आया सामने, बिग बॉस 19 में हो सकती एंट्री

Bigg Boss 19 Update: फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है और सब जानना चाहते हैं कि इस बार कौन-कौन से सितारे बिग बॉस हाउस में एंटर करेंगे।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 19, 2025

Bigg Boss 19 Entry Awez Darbar
सोशल मीडिया स्टार आवेज दरबार बिग बॉस में मचाएंगे धमाल?

Bigg Boss 19 Entry Awez Darbar: सलमान खान पॉपुलर रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। बताया जा रहा है, इस बार शो में एक ऐसे सोशल मीडिया स्टार की एंट्री होने जा रही है जिसका खास कनेक्शन बॉलीवुड स्टार सलमान खान से है। चलिए आपको उस डांसिंग वर्ल्ड के चमकते सितारे के बारे में जानते हैं, साथ ही यह भी जानेंगे कि इस बार शो में और कौन-कौन से स्टार्स नजर आ सकते हैं?

‘बिग बॉस 19’ में आवेज दरबार की एंट्री

लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंटेंट क्रिएटर और डांसर आवेज दरबार इस सीजन का हिस्सा बन सकते हैं। उनका नाम लगभग कंफर्म माना जा रहा है। हालांकि, अभी तक ना आवेज और ना ही शो के मेकर्स ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है।

सलमान से जुड़ा है आवेज दरबार का खास रिश्ता

आवेज दरबार का कनेक्शन सीधा सलमान खान से भी जुड़ता है। दरअसल, वे एक्ट्रेस और बिग बॉस 7 की विनर गौहर खान के देवर हैं। इसके अलावा, आवेज मशहूर म्यूजिशियन इस्माइल दरबार के बेटे हैं। इस्माइल दरबार सलमान खान की फिल्म ‘हम दिल दे चुके सनम’ के म्यूजिक डायरेक्टर रह चुके हैं और सलमान के साथ उनकी अच्छी दोस्ती भी है।

लिस्ट में ये भी स्टार शामिल!

सलमान खान के पॉपुलर शो ‘बिग बॉस 19’ को लेकर स्टार्स के नाम लगातार सामने आ रहे हैं। इसमें गौरव खन्ना का नाम सबसे ऊपर है। यह लोकप्रिय टीवी शो अनुपमा और सेलिब्रिटी मास्टरशेफ में नजर आ चुके हैं।

इसके अलावा आवेज दरबार की कथित गर्लफ्रेंड नगमा मिराजकर भी घर में नजर आ सकती हैं।
टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर, एक्टर अभिषेक बजाज और ‘रोडीज’-‘स्प्लिट्सविला फेम’ बसीर अली का नाम भी चर्चा में है।

साथ ही सिंगर श्रीराम चंद्रा, म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक, एक्टर गुरुचरण सिंह और शैलेश लोढ़ा जैसे नाम भी सुर्खियों में हैं। कौन-कौन सच में घर में एंट्री करेगा, ये 24 अगस्त को शो के प्रीमियर पर साफ होगा।

Bigg Boss

TV News

19 Aug 2025 04:25 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / सलमान संग इस सोशल मीडिया स्टार का खास कनेक्शन आया सामने, बिग बॉस 19 में हो सकती एंट्री

