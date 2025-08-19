सलमान संग इस सोशल मीडिया स्टार का खास कनेक्शन आया सामने, बिग बॉस 19 में हो सकती एंट्री

Bigg Boss 19 Entry Awez Darbar: सलमान खान पॉपुलर रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। बताया जा रहा है, इस बार शो में एक ऐसे सोशल मीडिया स्टार की एंट्री होने जा रही है जिसका खास कनेक्शन बॉलीवुड स्टार सलमान खान से है। चलिए आपको उस डांसिंग वर्ल्ड के चमकते सितारे के बारे में जानते हैं, साथ ही यह भी जानेंगे कि इस बार शो में और कौन-कौन से स्टार्स नजर आ सकते हैं?