सुपरहिट फिल्में करने वाले आयुष्मान खुराना ट्रेन में ढोल बजाकर मांग रहे हैं 10-10 रुपये, देखें ये वीडियो

नई दिल्ली। बॉलीवुड में बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में देने वाले आयुष्मान खुराना (Ayushmaan Khurana) को ट्रेन में ढोल बजाते हुए देखा गया। साथ ही वो ट्रेन में बैठे लोगों से पैसे यानी की भीख मांगते हुए भी दिखाई दिए। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आयुष्मान सफेद बनियान पहने हुए हैं। इस वीडियो को लेकर फैंस आयुष्मान खुराना का बड़ा मज़ाक उड़ा रहे हैं।

दरअसल, इस वीडियो में आयुष्मान खुराना अपनी आने वाली फिल्म 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' (Shubh Mangal Zyada Saavdhan) को लेकर काफी चर्चा में है। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये फिल्म 'शुभ मंगल ज्यादा सावधा'न का वीहाइन्ड द सीन है। वीडियो में आयुष्मान संग उनकी टीम भी दिखाई दे रही है। वो मस्ती करते हुए तुम तो ठहरे परदेसी गाना गाते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही इस वीडियो में आयुष्मान संग एक्टर जितेंद्र भी खूब एंजॉय करते हुए नज़र आ रे हैं। वीडियो के खत्म होने के बाद लोग जोर जोर से तालियां भी मारने लगते हैं। तभी आयुष्मान लोगों से कहते हैं कि चलो सब 10-10 रूपए निकालो। आयुष्मान का ये अंदाज काफी बिंदास लग रहा है।

Madness unleashes in just 19 more days! Here's some behind the scenes from the much awaited #ShubhMangalZyadaSaavdhan!@smzsofficial @ayushmannk @raogajraj @Neenagupta001 @Farjigulzar @iammanurishi @SunitaRajwar @maanvigagroo @Panawasthy_31 #NeerajSingh pic.twitter.com/glXxXFaNnK