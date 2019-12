Bigg Boss 13: विकास गुप्ता के बाद गौतम गुलाटी घर में करने जा रहे हैं एंट्री, आने वाला है नया ट्विस्ट

नई दिल्ली | बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में एक्स-कंटेस्टेंट का आना लगातार बना हुआ है। अब दर्शकों के लिए एक नया सरप्राइज आने वाला है। इस बार का बिग बॉस मोस्ट इंटरटेनिंग शो बना हुआ है। अब शो के मेकर्स तड़का लगाने के लिए बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट और सीजन 8 के विनर गौतम गुलाटी (Gautam Gulati) को घर में लाने जा रहे हैं। गौतम गुलाटी की सोशल मीडिया पर अच्छी फैन फॉलोइंग है, उन्होंने अपनी एंट्री की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है।

गौतम गुलाटी (Gautam Gulati) ने ट्वीट कर लिखा- बिग बॉस के घर में अभी जा रहा हूं, बताइये किसको क्या मैसेज देना है? जल्दी। बता दें कि गौतम गुलाटी की शहनाज़ गिल बहुत बड़ी फैन हैं। वो कई बार बता चुकी हैं कि गौतम गुलाटी की वो बहुत बड़ी फैन हैं और उन्हें पसंद भी करती हैं। ज़ाहिर है कि शहनाज इस नए कदम से काफी खुश होने वाली हैं। गौतम गुलाटी बिग बॉस (Bigg Boss 13) के सभी कंटेस्टेंट्स पर पूरी नज़र रखते हैं। वो कई बार पहले भी ट्वीट्स कर चुके हैं। उन्होंने घर में हो रही लड़ाइयों को लेकर भी ट्वीट किया था।

Watched an episode last night so was wondering How come pushing and almost hitting is allowed this time in @BiggBoss

Rules ?

Contract ?

Regulations?

This time nobody is playing I guess, but only @BiggBoss ☝️

Not cool though 🤭🤦🏻‍♂️ 😂