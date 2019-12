Bigg Boss 13: माहिरा को रोहित शेट्टी ने लगाई फटकार, सोशल मीडिया पर हुईं ट्रोल.. देखें वीडियो

नई दिल्ली | बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में हर रोज़ कोई ना कोई ट्विस्ट देखने को मिलता रहता है। इस बार घर के अंदर पहुंचे रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) जिन्होंने सभी को मज़ेदार टास्क दिए और उनकी जमकर क्लास भी लगाई। जहां एक तरफ रोहित शेट्टी ने सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज को दोस्ती पर सलाह दी। वहीं इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि रोहित शेट्टी को माहिरा शर्मा (Mahira Sharma) पर गुस्सा आ गया। इसके बाद माहिरा शर्मा सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हो गईं।

Just look at her Face man😂😂😂😂😂😂😂😂😂 #Rohithshetty much thank you man!!...RS---jithna pucha utna bole..."mere saamne ye sab chalega nahi"😆😆😆...Moment of the season.#BiggBoss13

Finally someone made sense...I guess more than half of the nation will be at #peace😂😂😂😂