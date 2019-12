Bigg Boss 13: टूटी उंगली नहीं है पारस छाबड़ा के घर से बेघर होने की वजह, नकली विग है असली कारण!

View this post on Instagram

Here's the Real Reason Why paras out of the house #biggboss13 #bb13 #WeekendKaVaar #rashmidesai #mahirasharma #deepikakakkar #shehnazgill #shefalibagga #biggbosshunter #siddharthshukla #paraschhabra #biggboss #devoleena #biggboss13 #salmankhan #instadaily #anveshijain #abumalik #daljietkaur #colorstv #realityshow #asimriaz #ciddaya #koenamitra #artisingh #karanvohra #siddharthade #arhaankhan #KhesariLalYadav #ShefaliJariwala