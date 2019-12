Bigg Boss 13: अचानक रातोंरात बिगड़ी सिद्धार्थ शुक्ला की तबीयत, अस्पताल में कराया गया भर्ती

नई दिल्ली। 'बिग बॉस 13' (Bigg Boss) के प्रतियोगी सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla) को मुख्या घर से निकाल कर उन्हें सीक्रेट रूम में रखा था। जहां सिद्धार्थ को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला की सीक्रेट रूम में काफी तबीयत बिगड़ गई। जिसकी वजह से उन्हें रातोंरात अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बिग बॉस के एक ट्वीट के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला को अस्पताल में एडमिट कराया कराया गया है। जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। उनकी ब्लड प्लेट्स भी काफी गिर चुकी हैं। वहीं बिग बॉस के कॉन्ट्रे्क्ट के मुताबिक सिद्धार्थ को अपने परिवारवालों से भी नहीं मिलाया जा रहा है। सिद्धार्थ की तबीयत को लेकर उनके फैंस उनके ठीक होने की प्रार्थना कर रह हैं। वहीं सोशल मीडिया पर #GetWellSoonSidharth लिखकर पोस्ट कर रहे हैं।

