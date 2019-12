असीम रियाज़ के फेवर में उतरे फैंस, बोले- सिद्धार्थ को निकालो बाहर.. ट्रेंड कर रहा #WeStandWithAsim

नई दिल्ली | बिग बॉस 13 के घर के अंदर गॉसिप्स और कॉन्ट्रोवर्सीज़ खत्म होेने का नाम नहीं ले रही हैं। शो से हर रोज़ कोई ना कोई नई हैडलाइन बन जाती है। हालांकि सिक्स वाइल्ड कार्ड एंट्री होने के बाद आडियंस का एक्साइटमेंट बिग बॉस 13 को लेकर बढ़ता ही जा रहा है। इसके बाद शेफाली बग्गा, अरहान खान और मधुरिमा तुली की वाइल्ड कार्ड से एंट्री होने के बाद शो में और भी ज्यादा ट्विस्ट आ गया है। बिग बॉस के रिसेन्ट एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क के दौरान इस बार सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और असीम रियाज़ (Asim Riaz) के बीच तगड़ी लड़ाई हो गई।

Stay strong Sid for what? Oh I got it - so that he can push Asim for the rest of the season 🙄🤬#BiggBoss13 #BB13 #WeStandWithAsim — Sana (@SanaAfsal) December 4, 2019

कैप्टेंसी टास्क के दौरान हमेशा से ही घरवाले काफी अग्रेसिवनेस दिखाते हैं। इस बार भी सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और असीम रियाज़ (Asim Riaz) के बीच झड़प होती दिखाई दी। दरअसल, कैप्टेंसी टास्क के दौरान सिद्धार्थ ने असीम को ज़ोर से धक्का दिया। इसके बाद भी असीम ने अपना आपा नहीं खोया और वो शान्त बने रहे। जिसके बाद अब फैंस असीम के सपोर्ट में उतर आए हैं। ट्विटर पर #WeStandWithAsim ट्रेंड कर रहा है। इसी के साथ सिद्धार्थ के गुस्सैल रवैये से फैंस परेशान हो गए हैं और ट्विटर पर लिख रहे हैं- #EvictSidharthShukla

There is a limit to everything.Sidharth has pushed Asim a several times but BB still haven't taken any action against him.This is sick.Are the rules different for Sidharth?Should Asim also start being physical?#WeStandWithAsim #EvictSidharthShukla #BB13 — Javs. (@javeria_16) December 4, 2019

फैंस ने असीम रियाज़ (Asim Riaz) के कूल बिहेवियर को देेखने के बाद उनकी तारीफ की है। बिग बॉस के घर में लगातार सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) का फेवर होने पर कई यूजर्स ने ट्विटर पर अपना गुस्सा निकाला है। कई फैंस ने सिद्धार्थ को फिज़िकल वायलेंस के लिए खूब कोसा है। बता दें कि आजकल सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 के घर में कैप्टन बने हुए हैं। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आगे घर की कैप्टेंसी किसके हाथ में जाएगी। आने वाले एपिसोड में मेक्सट कैप्टन का खुलासा होगा।