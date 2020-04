शादीशुदा मर्दों को सिद्धार्थ शुक्ला दे रहे हैं खास सलाह,ट्वीट कर कहा-'कोरोना से लड़ो,डरो मत...बीवी से डरो,लड़ो मत'

नई दिल्ली। गेम शो 'बिग बॉस 13' ( Bigg Boss 13 ) विनर सिद्धार्थ शुक्ला ( Siddharth Shukla ) इन दिनों शादीशुदा मर्दों को सलाह देते दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो लॉकडाउन के चलते वो घर में आजकल अपनी माँ संग टाइम बीताते हुए ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ पहले से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। इसी बीच उनका एक ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्ख़ियां बंटोर रहा है।

Not a lot out there... not much to do .. just hoping all’s fine with you ... take care of yourself n family too ....and for my Married Friends ... Corona se Laddo Daro Mat ... Ghar main Biwi se Daro Laddo Mat 😉