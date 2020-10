Salman Khan ने पहली बार बिग बॉस में तोड़ी नेपोटिज्म पर चुप्पी, पिता के कुछ करने को भाई-भतीजावाद मानने से किया इंकार

नई दिल्ली | बॉलीवुड में नेपोटिज्म का मुद्दा सुशांत सिहं राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद से उठा था। लोगों ने इसका गुस्सा कई स्टारकिड्स और बॉलीवुड फिल्मों पर भी निकाला है। कुछ दिन पहले भाई-भतीजेवाद (Nepotism) की लपटे बिग बॉस (Bigg Boss) शो के अंदर भी दिखाई दी थी। राहुल वैद्य ने जान कुमार सानू पर नेपोटिज्म का आरोप लगाया था। जिसके लेकर पहली बार सलमान खान (Salman Khan) ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। वीकेंड का वार (Weekend Ka Vaar) में सलमान ने नेपोटिज्म पर बात करते हुए अपने पिता का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल को फटकार लगाते हुए जान कुमार सानू (Jaan Kumar Sanu) से भी सवाल किया।

नेपोटिज्म पर बोले सलमान खान

सलमान खान को भी नेपोटिज्म को लेकर ट्रोल किया जा चुका है। हालांकि उन्होंने कभी इस मुद्दे पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन बिग बॉस 14 में उन्होंने इस पर बात की। प्रोमो वीडियो में दिखाया जा रहा है कि सलमान राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) से कहते हैं कि नेपोटिज्म के मुद्दे पर यहां बात नहीं करनी चाहिए आपको। अगर मेरे पिता मेरे लिए कुछ करते हैं तो वो नेपोटिज्म है? उसके बाद सलमान जान से पूछते हैं कि आपके पिता ने आपकी सिफारिश कितनी जगह की है। जान ने जवाब में कहा कि सर कहीं नहीं किया है।

