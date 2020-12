Vikas Gupta के रिलेशनशिप के दर्दनाक खुलासे सुनकर घरवालों के उड़े होश, शो में आने से पहले डेढ़ साल तक थे रहे थे संबंध

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में इन दिनों एक के बाद एक धमाके देखने को मिल रहे हैं। अर्शी खान (Arshi Khan) और विकास गुप्ता (Vikas Gupta) की लड़ाई धमने का नाम नहीं ले रही है। विकास खुद को जितना अर्शी से दूर रखने की कोशिश करते हैं वो उन्हें उतना ही परेशान करती हुई दिखाई देती हैं। विकास ने इस बार लड़ाई से परेशान होते हुए अपनी जिंदगी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठा दिया है। विकास ने रोते हुए अपने रिलेशनशिप को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पहले भी विकास अपने कुछ वीडियो में प्रियांक शर्मा और पार्थ समथान का नाम लेकर उनपर कई आरोप लगा चुके हैं। इस बार विकास ने रुबीना दिलैक और निक्की तंबोली के सामने बड़ा खुलासा किया है।

बिग बॉस का एक नया प्रोमो सामने आया है जिसमें विकास बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि साढ़े 4 साल से मैं उससे लड़ रहा हूं। अभी तक मैंने तुम्हारा नाम लिया नहीं था, पर अब मैं ढंग से नाम लूंगा। वो और मैं इस शो में आने से पहले डेढ़ साल तक रिलेशनशिप में थे। जो कोई भी इंसान मेरी लाइफ में आएगा, ये उसे साइकॉलजिकली और इमोशनली ऐसा कर देंगे कि वो इंसान मुझसे नफरत करने लगे।

