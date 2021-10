Bigg Boss 15: सलमान खान ने राज कुंद्रा का उड़ाया मजाक, शमिता के सामने कही ऐसी बात

नई दिल्ली: बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) में 9 अक्टूबर को पहला वीकेंड का वार एपिसोड दिखाया गया। सलमान खान (Salman Khan) ने अपने फैंस को खूब एंटरटेन किया। जहां उन्होंने कंटेस्टेंट को खूब फटकार लगाई तो वहीं, अपने जोक्स से लोगों को हंसाया भी। इसी बीच सलमान खान ने शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) का नाम लेकर मजाक उड़ा दिया। जिससे शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) परेशान हो गईं।

राज कुंद्रा भी समझ गया

दरअसल सलमान खान ने निशांत भट को प्रतीक सहजपाल का समर्थन करने और गलत निर्णय लेने से नहीं रोकने के लिए फटकार लगाई। सलमान इस विषय पर दोनों को विस्तार से समझाए और फिर पूछा कि क्या वो समझ गए। इस पर प्रतीक ने कहा कि हां वो समझ गए हैं। इसके बाद सलमान ने करण कुंद्रा सहित घर के और सदस्यों के नाम लिए। इसके तुरंत बाद उन्होंने शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का भी नाम लिया। सलमान खान ने कहा, 'राज कुंद्रा भी समझ गया।

I didn't like the fact that @BeingSalmanKhan mentioned Raj Kundra on #WeekendKaVaar This is why #ShamitaShetty gets trolled for no fault of hers. Don't know why he mentioned it because clearly it was not required. #BiggBoss15