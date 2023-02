बिग बॉस विनर एमसी स्टेन को सितारों ने दी बधाई, उर्फी जावेद ने सोशल मीडिया पर हार्ट इमोजी पोस्ट कर कही ये बात

Bigg Boss 16 Winner: 'बिग बॉस 16' में एमसी स्टैन ने सभी को पछाड़ कर बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। उन्हें हर तरफ से इस मौके पर बधाइयां मिल रही है। सोशल मीडिया पर एमसी स्टेन के ऊपर तारीफों की बौछार की जा रही है। फैंस के साथ-साथ कई सीतारें भी अलग-अलग अंदाज में उन्हें बधाई देते नजर आए।

Bigg Boss 16 Finale: Urfi Javed and other stars post For Winner Mc Stan Seeking Attention On Internet