Bigg Boss 19 में आलू-पूरी के लिए घर में मचा बवाल, विवाद में फसी तान्या मित्तल

फरहाना ने फिर तान्या के बर्ताव पर सवाल उठाए, जो ओपन एरिया में कुनिका के बर्ताव को गलत बता रही थीं, लेकिन उनके सामने सीधी-साधी बातें कर रही थीं। फरहाना ने कुनिका और तान्या के बीच मतभेद क्रिएट करने की कोशिश की। फरहाना ने तान्या मित्तल पर डबल स्टैंडर्ड होने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके चार जगह पर चार चेहरे हैं। तान्या लोगों के भड़कने पर रोने लगीं और बोली कि सब उम्मीद करते हैं कि अगर वे चिल्ला रहे हैं, तो वह भी चिल्लाएं। आखिर में कुनिका ने जीशान से अपने बर्ताव के लिए माफी मांग ली। कुल मिलाकर 'बिग बॉस 19' का 12वां दिन काफी हंगामेदार रहा, जिसमें रिश्तों के समीकरण बदलते हुए दिखाई दिए।