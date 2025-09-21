Weekend ka Vaar में सलमान खान ने दिखाया अभिषेक को अशनूर का असली चेहरा, क्या अब इस दोस्ती में आएगा दरार?

इतना ही नहीं, 'वीकेंड का वार' में सलमान खान काजोल का स्टेज पर वेलकम करेंगे और बिग बॉस का माहौल देख कर लग रहा दोनों मिलकर खूब मस्ती करने वाले है, बिग बॉस का माहौल देख कर लग रहा है। बता दें कि एक्टर जिशू सेन गुप्ता सलमान और काजोल को 'प्यार किया तो डरना क्या' के गाने पर एक बार फिर परफॉर्म करने के लिए कहेंगे, और दोनों इस गाने पर ठुमके लगाते हुए नजर आएंगे। काजोल सलमान को छेड़ते हुए ये भी कह रही है कि 'बस जैकेट और टीशर्ट निकाल दो।' कुल मिलाकर आज का एपिसोड मस्ती, ड्रामा और खुलासों से भरपूर होने वाला है।