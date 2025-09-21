Patrika LogoSwitch to English

Weekend ka Vaar में सलमान खान ने दिखाया अभिषेक को अशनूर का असली चेहरा, क्या अब इस दोस्ती में आएगा दरार?

Weekend ka Vaar:'बिग बॉस 19' के वीकेंड का वार में सलमान खान अपने दबंग अंदाज में नजर आए। उन्होंने कंटेस्टेंट अभिषेक और अशनूर को खूब खरी-खोटी सुनाई, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गईं। सलमान ने अशनूर के गेम प्लान का खुलासा किया और अभिषेक को भी सच्चाई का आईना दिखाया…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 21, 2025

Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने दिखाई अपनी दबंग स्टाइल, अभिषेक और अशनूर की बढ़ी मुश्किलें
अभिषेक और अशनूर (फोटो सोर्स: X)

Weekend ka Vaar: 'बिग बॉस 19' का 'वीकेंड का वार' एपिसोड रविवार यानी आज धमाल मचाने वाला है। इस बार सलमान खान के साथ उनकी को-स्टार रह चुकीं एक्ट्रेस काजोल भी नजर आएंगी। काजोल अपने शो 'द ट्रायल' के दूसरे सीजन का प्रमोशन करने के लिए 'बिग बॉस 19' में शिरकत करेंगी।

बता दें कि शनिवार को जहां सलमान खान ने गौरव खन्ना की क्लास लगाई, तो वहीं आज के एपिसोड में वह अशनूर कौर को रियलिटी चेक देते हुए दिखाई देंगे। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है, जो इस बात का सबूत है कि आज का एपिसोड काफी हंगामेदार होने वाला है।

ये भी पढ़ें

Bigg Boss के घर का कड़वा सच! वो 10 नियम जिनके आगे बड़े-बड़े खिलाड़ी भी टेक देते हैं घुटने
बॉलीवुड
Bigg boss के घर का कड़वा सच! वो 10 नियम जिनके आगे बड़े-बड़े खिलाड़ी भी टेक देते हैं घुटने

अभिषेक और अशनूर की बढ़ी मुश्किलें

इसके साथ ही प्रोमो वीडियो में सलमान खान अभिषेक बजाज से पूछते हैं, 'कैप्टन अभिषेक, क्या आपको पता है कि आपके कैप्टन बनाने के पीछे किसका हाथ है?' जब अभिषेक अशनूर का नाम लेते हैं, तो सलमान खान कहते हैं, 'आप जैसे दोस्त सबको मिलें।' फिर सलमान खान अशनूर से कहते हैं, 'आपका जेनुइन कनेक्शन बना है, लेकिन क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है?' और फिर वे अशनूर को याद दिलाते हैं कि 'जब कंटेस्टेंट सेव करने के लिए 2 नाम लेने थे, तब आपने अभिषेक का नाम नहीं लिया।' इस बात को सुनकर अशनूर का चेहरा उतर जाता है।

इसके बाद सलमान खान अभिषेक बजाज से कहते हैं, "आप जूते की नोंक पर रखते हो ना दुनिया को? और आपके खुद के दोस्त आपको जूते की नोंक पर रखते हैं।' सलमान की ये बातें सुनकर अभिषेक मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, तो वहीं अशनूर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब देखना ये है कि इस एपिसोड के बाद अभिषेक और अशनूर की दोस्ती में क्या बदलाव आता है।

सलमान खान ने दिखाई अपनी दबंग स्टाइल

इतना ही नहीं, 'वीकेंड का वार' में सलमान खान काजोल का स्टेज पर वेलकम करेंगे और बिग बॉस का माहौल देख कर लग रहा दोनों मिलकर खूब मस्ती करने वाले है, बिग बॉस का माहौल देख कर लग रहा है। बता दें कि एक्टर जिशू सेन गुप्ता सलमान और काजोल को 'प्यार किया तो डरना क्या' के गाने पर एक बार फिर परफॉर्म करने के लिए कहेंगे, और दोनों इस गाने पर ठुमके लगाते हुए नजर आएंगे। काजोल सलमान को छेड़ते हुए ये भी कह रही है कि 'बस जैकेट और टीशर्ट निकाल दो।' कुल मिलाकर आज का एपिसोड मस्ती, ड्रामा और खुलासों से भरपूर होने वाला है।

संबंधित विषय:

Bigg Boss 19 Latest News

Updated on:

21 Sept 2025 11:58 am

Published on:

21 Sept 2025 11:25 am

Hindi News / Entertainment / TV News / Weekend ka Vaar में सलमान खान ने दिखाया अभिषेक को अशनूर का असली चेहरा, क्या अब इस दोस्ती में आएगा दरार?

