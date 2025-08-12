Bigg Boss के नाम पर ठगे लाखों रुपये? जानिए कौन हैं वो डॉक्टर जिसका वीडियो हुआ था वायरल

Salman Khan Bigg Boss: टीवी का सबसे चर्चित शो बिग बॉस अपना 19वां सीजन लेकर आ रहा है। फैंस शो को लेकर बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, लेकिन शुरू होने से पहले ही शो में जाने को लेकर ठगी का एक केस सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पिछले 2 दिनों से वायरल हो रहा है। इसमें एक डॉक्टर ने एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है बिग बॉस में आने के नाम पर उनसे पैसे लिए गए हैं। आइये जानते हैं आखिर कौन है ये डॉक्टर, कब और कैसे उनके साथ धोखाधड़ी हुई है।
बिग बॉस में कंटेस्टेंट बनकर भेजने के नाम पर जिस डॉक्टर ने ठगी का आरोप लगाया है वह मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले हैं। उनका नाम अभिनीत गुप्ता है। वह पेशे से एक स्किन डॉक्टर यानी डर्माटॉलॉजिस्ट हैं। खुद को ठगा महसूस होने के बाद डॉक्टर ने सबसे पहले भोपाल में शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में भी उन्होंने केस दर्ज कराया।
डॉक्टर अभिनीत गुप्ता ने इस पूरी ठगी का खुलासा हाल ही में मुंबई में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर किया। उन्होंने बताया कि ये मामला साल 2022 का है। उस दौरान किसी करण सिंह नामक व्यक्ति का उन्हें फोन आया था और उसने बिग बॉस में एंट्री दिलाने के लिए उन्हें लालच दिया था। उस दौरान करण ने उन्हें कहा था कि बिग बॉस के मेकर्स से उनकी अच्छी पहचान है वो उनकी एंट्री बिग बॉस में करा देगा लेकिन उसके लिए 1 करोड़ रुपये देने होंगे।
डॉक्टर ने आगे बताया कि उन्होंने 1 करोड़ रुपये देने से मना कर दिया था। इसके बाद ठग ने उसने 60 लाख रुपयों की मांग करते हुए उनकी मीटिंग एंडेमोल कंपनी के अध्यक्ष के साथ तय कर दी। बाद में उन्होंने भी करण के बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपयों का भुगतान कर दिया। डॉक्टर ने आगे बताया कि जब बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट आई तो उसमें मेरा नाम नहीं था।
अभिनीत ने आगे पूरा मामला बताते हुए कहा कि जब मैंने करण से पूछा कि लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं है तो उसने कहा कि वाइल्ड कार्ड के तौर पर आपकी एंट्री होगी, लेकिन सीजन खत्म हो गया और मेरी एंट्री नहीं हुई। इसके बाद जब मैंने दोबारा पूछा तो वो मुझे फिर से गुमराह करता रहा और उसने कहा कि 17वें सीजन में एंट्री होगी। 17वें सीजन के खत्म होने के बाद भी एंट्री नहीं हुई तब मैंने उससे पैसे वापस मांगे तो उसने नहीं दिए। मैंने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कर दी है। बता दें, साल 2025 में सीजन 19वां आ रहा है। जो 24 अगस्त से जियो हॉटस्टार पर और कलर्स पर देखने को मिलेगा। उससे पहले ही शो चर्चा में बना हुआ है।