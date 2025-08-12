12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

TV न्यूज

Bigg Boss के नाम पर ठगे लाखों रुपये? जानिए कौन हैं वो डॉक्टर जिसका वीडियो हुआ था वायरल

Salman Khan Bigg Boss 19: शो बिग बॉस विवादों में घिर गया है। एक डॉक्टर से शो का हिस्सा बनने को लेकर 10 लाख रुपये की ठगी का आरोप लगाया है।इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 12, 2025

Bigg Boss show entry scam
बिग बॉस का हिस्सा बनने के लिए हुई धोखाधड़ी

Salman Khan Bigg Boss: टीवी का सबसे चर्चित शो बिग बॉस अपना 19वां सीजन लेकर आ रहा है। फैंस शो को लेकर बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, लेकिन शुरू होने से पहले ही शो में जाने को लेकर ठगी का एक केस सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पिछले 2 दिनों से वायरल हो रहा है। इसमें एक डॉक्टर ने एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है बिग बॉस में आने के नाम पर उनसे पैसे लिए गए हैं। आइये जानते हैं आखिर कौन है ये डॉक्टर, कब और कैसे उनके साथ धोखाधड़ी हुई है।

बिग बॉस पर डॉक्टर ने लगाए आरोप (Salman Khan Show Bigg Boss Doctor Allegations)

बिग बॉस में कंटेस्टेंट बनकर भेजने के नाम पर जिस डॉक्टर ने ठगी का आरोप लगाया है वह मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले हैं। उनका नाम अभिनीत गुप्ता है। वह पेशे से एक स्किन डॉक्टर यानी डर्माटॉलॉजिस्ट हैं। खुद को ठगा महसूस होने के बाद डॉक्टर ने सबसे पहले भोपाल में शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में भी उन्होंने केस दर्ज कराया।

ये भी पढ़ें

मृणाल ठाकुर कर रही हैं ऐश्वर्या के पति को डेट? खुद बताया धनुष संग क्या है रिश्ता
बॉलीवुड
Mrunal Thakur Big Revealed on Dhanush Dating Rumors

भोपाल के रहने वाले हैं डॉक्टर अभिनीत गुप्ता

डॉक्टर अभिनीत गुप्ता ने इस पूरी ठगी का खुलासा हाल ही में मुंबई में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर किया। उन्होंने बताया कि ये मामला साल 2022 का है। उस दौरान किसी करण सिंह नामक व्यक्ति का उन्हें फोन आया था और उसने बिग बॉस में एंट्री दिलाने के लिए उन्हें लालच दिया था। उस दौरान करण ने उन्हें कहा था कि बिग बॉस के मेकर्स से उनकी अच्छी पहचान है वो उनकी एंट्री बिग बॉस में करा देगा लेकिन उसके लिए 1 करोड़ रुपये देने होंगे।

10 लाख रुपये की हुई ठगी

डॉक्टर ने आगे बताया कि उन्होंने 1 करोड़ रुपये देने से मना कर दिया था। इसके बाद ठग ने उसने 60 लाख रुपयों की मांग करते हुए उनकी मीटिंग एंडेमोल कंपनी के अध्यक्ष के साथ तय कर दी। बाद में उन्होंने भी करण के बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपयों का भुगतान कर दिया। डॉक्टर ने आगे बताया कि जब बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट आई तो उसमें मेरा नाम नहीं था।

डॉक्टर को ऐसे किया गुमराह

अभिनीत ने आगे पूरा मामला बताते हुए कहा कि जब मैंने करण से पूछा कि लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं है तो उसने कहा कि वाइल्ड कार्ड के तौर पर आपकी एंट्री होगी, लेकिन सीजन खत्म हो गया और मेरी एंट्री नहीं हुई। इसके बाद जब मैंने दोबारा पूछा तो वो मुझे फिर से गुमराह करता रहा और उसने कहा कि 17वें सीजन में एंट्री होगी। 17वें सीजन के खत्म होने के बाद भी एंट्री नहीं हुई तब मैंने उससे पैसे वापस मांगे तो उसने नहीं दिए। मैंने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कर दी है। बता दें, साल 2025 में सीजन 19वां आ रहा है। जो 24 अगस्त से जियो हॉटस्टार पर और कलर्स पर देखने को मिलेगा। उससे पहले ही शो चर्चा में बना हुआ है।

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Aug 2025 09:33 am

Hindi News / Entertainment / TV News / Bigg Boss के नाम पर ठगे लाखों रुपये? जानिए कौन हैं वो डॉक्टर जिसका वीडियो हुआ था वायरल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.