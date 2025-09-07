Patrika LogoSwitch to English

Bigg Boss 19 के घर में आया नया ट्विस्ट, पहले वाइल्ड कार्ड की हुई धमाकेदार एंट्री

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' के घर में एंटरटेनमेंट का डोज बढ़ने वाला है, क्योंकि शो में पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की धमाकेदार एंट्री हो गई है। इस एंट्री से घर में नए समीकरण बनने की उम्मीद है और साथ ही नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट के लिए मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 07, 2025

Bigg Boss 19 के घर में आया नया ट्विस्ट, पहले वाइल्ड कार्ड की हुई धमाकेदार एंट्री
शहनाज गिल और सलमान खान (फोटो सोर्स: X)

Bigg Boss 19 : 'बिग बॉस 19' के मेकर्स अपने शो को दिलचस्प बनाए रखने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। पहले ही हफ्ते में फरहाना को घर से निकालकर सीक्रेट रूम में भेज दिया गया था और अब उनकी वापसी के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है।

बता दें कि घर में पहले से ही एक-दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे कंटेस्टेंट के बीच अब 'बिग बॉस' एक ऐसे सदस्य को लाने की तैयारी में हैं, जो पहले से ही दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर है। ये कोई और नहीं, बल्कि शहनाज गिल के भाई शाहबाज हैं, जो अपनी हाजिरजवाबी और ह्यूमर से सबको हंसाने का दम रखते हैं।

6 एपिसोड, भरपूर एक्शन और दमदार कहानी, इसका क्लाइमैक्स सोच से भी है परे
हॉलीवुड
image

Bigg Boss 19 के घर में आया नया ट्विस्ट

बता दें कि शाहबाज इस वक्त सीक्रेट रूम में हैं और 'वीकेंड का वार' पर घर में एंट्री ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वे घर में क्या धमाल मचाते हैं। इस सीजन में जहां लड़कों से ज्यादा लड़कियों के बीच लड़ाई देखने को मिल रही है, वहीं तान्या मित्तल सभी के निशाने पर हैं। ऐसे में शाहबाज की एंट्री से घर का माहौल और भी गरम होने की उम्मीद है।

दरअसल, इस बार सलमान खान ने 'वीकेंड का वार' में 2 कंटेस्टेंट के बीच पॉपुलैरिटी का एक पोल खोल दिया, जिसमें मृदुल और शाहबाज का नाम शामिल था। इसमें सलमान ने बताया की सोशल मीडिया पर मृदुल ने भारी वोटों से जीत हासिल किया और उन्हें घर में एंट्री मिल गई थी, जबकि शाहबाज को स्टेज से ही शो को अलविदा कहना पड़ा था।

शाहबाज की वाइल्ड कार्ड एंट्री

अब देखना ये है कि शाहबाज 'बिग बॉस 13' की तरह ही वाइल्ड कार्ड बनकर इस सीजन में कितना धमाल मचाते हैं। इसके साथ ही कुनिका सदानंद, आवेज दरबार, तान्या मित्तल, मृदुल तिवारी और अमाल मलिक नॉमिनेट हैं, जिनमें से कौन शो को दूसरे हफ्ते में अलविदा कहता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। क्या शाहबाज की एंट्री से नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? क्या वे घर में आने के बाद कोई नया समीकरण बनाएंगे? ये सब जानने के लिए 'बिग बॉस 19' देखें।

Updated on:

07 Sept 2025 11:18 am

Published on:

07 Sept 2025 11:16 am

Bigg Boss 19 के घर में आया नया ट्विस्ट, पहले वाइल्ड कार्ड की हुई धमाकेदार एंट्री

