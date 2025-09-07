Bigg Boss 19 के घर में आया नया ट्विस्ट, पहले वाइल्ड कार्ड की हुई धमाकेदार एंट्री

अब देखना ये है कि शाहबाज 'बिग बॉस 13' की तरह ही वाइल्ड कार्ड बनकर इस सीजन में कितना धमाल मचाते हैं। इसके साथ ही कुनिका सदानंद, आवेज दरबार, तान्या मित्तल, मृदुल तिवारी और अमाल मलिक नॉमिनेट हैं, जिनमें से कौन शो को दूसरे हफ्ते में अलविदा कहता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। क्या शाहबाज की एंट्री से नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? क्या वे घर में आने के बाद कोई नया समीकरण बनाएंगे? ये सब जानने के लिए 'बिग बॉस 19' देखें।