कॉमेडियन सुनील पाल ने डॉक्टर्स पर लगाए गंभीर आरोप, एफआईआर हुई दर्ज

मुंबई। कॉमेडियन एक्टर सुनील पाल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वे देश में चल रहे वर्तमान मुद्दों पर अपनी बेबाक राय भी देते हैं। हाल ही में ऐेसे ही एक वीडियो के चलते सुनील मुसीबत में पड़ गए हैं। एक वीडियो में उन्होंने कोरोना काल में डॉक्टर्स को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं जिसके चलते उन पर मामला दर्ज हो गया है। लोग उनके पक्ष और विरोध में आ गए हैं।

एफआईआर रजिस्टर

दरअसल, सुनील पाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह डॉक्टर्स को 'चोर', 'लुटेरा' कहते नजर आए। एसोसिएशन आफ मेडिकल कन्सल्टेंट मुंबई की अध्यक्ष सुष्मिता भटनागर ने कॉमेडियन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। उनकी शिकायत पर 4 मई को एफआईआर रजिस्टर की गई है।

डॉक्टर्स पर 'चोर', 'लुटेरा' होने का आरोप

सुनील ने इस वीडियो में कुछ डॉक्टर्स पर 'चोर', 'लुटेरा' होने का आरोप लगाते हुए कहा कि जहां कोविड मरीजों का इलाज चल रहा हो, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि इनके फ्रॉड का भांडा फोड़ा जा सके। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गरीब मरीजों के फर्जी इलाज के बाद शव उनके परिजनों को नहीं सौंपे जाते। उनके अंगों की तस्करी की जाती है।

यह भी पढ़ें: गौहर खान पर कोविड-19 नियमों के उल्लंघन के चलते FIR, इन सेलेब्स से भी हुई गलती

Doctors are ready to sacrifice everything to save INDIA from COVID-19, and such a statement against the saviours is unacceptable.RDA AIIMS request Hon'ble @AmitShah Ji to put @iSunilPal immediately behind bars under Epidemic Act. He must be punished for it.#doctorsaresaviours pic.twitter.com/drrozPyEwt