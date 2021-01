कुंभ में आस्था की डुबकी लगाते हुए नज़र आईं Kavita Kaushik, पुलिस स्टाफ संग भी शेयर की तस्वीरें

नई दिल्ली। छोटे पर्दे की लेडी इंस्पेक्टर की बात करें तो बस चंद्रमुखी चौटाला का ही नाम जुंबा पर आता है। हरियाणवी स्टाइल से कविता कौशिक ( Kavita Kaushik ) ने घर-घर में सबको अपना दीवाना बना दिया है। वहीं वह इसी किरदार के साथ टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस बन गई हैं। हाल ही में उन्हें हरिद्वार में स्पॉट किया गया। जैसा कि सब जानते हैं कि इन दिनों हरिद्वार में कुंभ चल रहा है। कविता भी अपनी पति रोनित बिस्वास ( Ronit Biswas ) संग वहां पहुंची।

Kumbh with precautions and testing cos life goes on, blessed to be part a family of cops and Army 🙏😇 pic.twitter.com/FWrhHEqUmy