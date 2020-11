Gauahar Khan अगले महीने की इस खास तारीख को पढ़ने जा रही हैं निकाह, फेमस टिकटॉक स्टार जैद दरबार की बनेंगी दुल्हन

नई दिल्ली | एक्ट्रेस गौहर खान (Gauahar Khan) के फैंस के लिए बेहद अच्छी खबर है। बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) से बाहर निकलने के बाद अब गौहर अपनी शादी की तैयारियों में जुट गई हैं। गौहर पिछले काफी वक्त से इस्माइल दरबार के बेटे जैद दरबार (Zaid Darbar) को डेट कर रही हैं। जैद टिकटॉक पर एक जाना माना चेहरा रह चुके हैं। इसके अलावा वो बेहतरीन कोरियोग्राफर और डांसर हैं। गौहर और जैद के पैरेंट्स की तरफ से उनके रिश्ते को रजामंदी मिल चुकी है। दोनों की सगाई भी हो चुकी है। ऐसे में अब ये कपल अपनी शादी में देर नहीं करना चाहता।

दिसंबर महीने की इस तारीख को गौहर करेंगी निकाह

पहले खबर थी गौहर इसी महीने निकाह करने वाली हैं। लेकिन अब दिसंबर के एक खास दिन से उन्होंने अपनी नई जिंदगी शुरू करने का मन बनाया है। हाल ही में गौहर, जैद के साथ गोवा में हॉलीडे मनाने गई थीं। दोनों की शादी की खबरें तभी से उड़ रही हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि गौहर और जैद नवंबर महीने की 22 तारीख को निकाह पढ़ेंगे। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो गौहर ने दिसंबर महीने (Gauahar Khan wedding date) को अपनी शादी के लिए चुना है। क्रिसमस के मौके पर गौहर और जैद निकाह करेंगे। दोनों की शादी के फंक्शन 22 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे और यानी 25 दिसंबर को निकाह होगा। कोरोनाकाल के चलते इस शादी में सिर्फ क्लोज फैमिली फ्रेंड्स और परिवारवाले ही शामिल होंगे।

For the FIRST time!👫❤️ Gauahar Khan spotted holding hands with rumoured boyfriend Zaid Darbar at Mumbai airport🚉 Zaid is composer Ismail Darbar’s (music director for movies like Devdas and Hum Dil De Chuke Sanam) lad... and social media influencer Awez Darbar’s brother pic.twitter.com/j9btW8yfoE