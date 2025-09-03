कभी महबूब का महबूब देखा है..’ Bigg boss 19 जाते ही Tanya Mittal के X बॉयफ्रेंड ने खोली पोल

बता दें कि बलराज ने तान्या मित्तल द्वारा 'बिग बॉस 19' में चांदी की बोतल लेकर आने और सिर्फ उसी में पानी पीने की बात पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "ऐसा नहीं है… प्लास्टिक की बोतल में भी पानी पिया जा सकता है और ग्लास में भी। हंसी-मजाक में आप बोलते हो तो कोई बात नहीं। पर आपकी रियलिटी सामने आने वाली है।" इसके बाद बलराज सिंह ने तान्या को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह 'बिग बॉस 19' में लंबे समय तक टिकना चाहती हैं, तो उन्हें अपनी नकली इमेज से बाहर निकलना होगा और दर्शकों को अपना असली चेहरा दिखाना होगा।