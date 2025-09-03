कभी महबूब का महबूब देखा है..’ Bigg boss 19 जाते ही Tanya Mittal के X बॉयफ्रेंड ने खोली पोल

Tanya Mittal In Bigg Boss 19: बिग बॉस 19' के घर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल के आने से हलचल मची हुई है। जहां एक तरफ तान्या अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और 150 से ज्यादा बॉडीगार्ड्स की वजह से सुर्खियों में हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके एक्स-बॉयफ्रेंड बलराज सिंह ने एक वीडियो जारी कर उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
बलराज सिंह जो कि खुद एक कंटेंट क्रिएटर हैं, ने तान्या मित्तल को 'नकली' बताते हुए उनकी जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि तान्या सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए लोगों का इस्तेमाल करती हैं और फिर उन्हें छोड़ देती हैं। साथ ही बलराज सिंह ने अपने वीडियो में कहा, "कभी मेहबूब का मेहबूब देखा है…हमारी दोस्ती इसलिए नहीं टिक पाई क्योंकि तुम नकली हो। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम संतुष्टि है। अगर तुम्हें किसी से कुछ कहने का मन करता है तो तुम उसे अपना दोस्त बना लेती हो। अपनी संतुष्टि के लिए उससे कह देती हो और बाद में उसे छोड़ देती हो।"
बता दें कि बलराज ने तान्या मित्तल द्वारा 'बिग बॉस 19' में चांदी की बोतल लेकर आने और सिर्फ उसी में पानी पीने की बात पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "ऐसा नहीं है… प्लास्टिक की बोतल में भी पानी पिया जा सकता है और ग्लास में भी। हंसी-मजाक में आप बोलते हो तो कोई बात नहीं। पर आपकी रियलिटी सामने आने वाली है।" इसके बाद बलराज सिंह ने तान्या को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह 'बिग बॉस 19' में लंबे समय तक टिकना चाहती हैं, तो उन्हें अपनी नकली इमेज से बाहर निकलना होगा और दर्शकों को अपना असली चेहरा दिखाना होगा।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बलराज सिंह के इन आरोपों पर तान्या मित्तल क्या असर होता हैं। यह भी देखना होगा कि इन आरोपों का असर उनके 'बिग बॉस 19' के सफर पर किस तरह पड़ता है। क्या दर्शक उनके असली रूप को पहचान पाएंगे और उन्हें सपोर्ट करेंगे, या बलराज सिंह के आरोपों के बाद उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी?