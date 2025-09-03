Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

TV न्यूज

कभी महबूब का महबूब देखा है..’ Bigg boss 19 जाते ही Tanya Mittal के X बॉयफ्रेंड ने खोली पोल

Tanya Mittal: 'Bigg boss 19' में तान्या मिताल के एंट्री करते ही उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने सोशल मीडिया पर उनकी पोल खोल दी है। उन्होंने तान्या की निजी जिंदगी से जुड़े कई राज उजागर किए हैं और उन्हें नकली बताया है...

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 03, 2025

कभी मेहबूब का मेहबूब देखा है..' Bigg boss 19 जाते ही Tanya Mittal के X बॉयफ्रेंड ने खोली पोल
तान्या मिताल और एक्स बॉयफ्रेंड बलराज सिंह (फोटो सोर्स: X)

Tanya Mittal In Bigg Boss 19: बिग बॉस 19' के घर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल के आने से हलचल मची हुई है। जहां एक तरफ तान्या अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और 150 से ज्यादा बॉडीगार्ड्स की वजह से सुर्खियों में हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके एक्स-बॉयफ्रेंड बलराज सिंह ने एक वीडियो जारी कर उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

कंटेंट क्रिएटर हैं

बलराज सिंह जो कि खुद एक कंटेंट क्रिएटर हैं, ने तान्या मित्तल को 'नकली' बताते हुए उनकी जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि तान्या सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए लोगों का इस्तेमाल करती हैं और फिर उन्हें छोड़ देती हैं। साथ ही बलराज सिंह ने अपने वीडियो में कहा, "कभी मेहबूब का मेहबूब देखा है…हमारी दोस्ती इसलिए नहीं टिक पाई क्योंकि तुम नकली हो। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम संतुष्टि है। अगर तुम्हें किसी से कुछ कहने का मन करता है तो तुम उसे अपना दोस्त बना लेती हो। अपनी संतुष्टि के लिए उससे कह देती हो और बाद में उसे छोड़ देती हो।"

ये भी पढ़ें

जीशान कादरी ने बताया Bigg Boss 19 में सफलता का मंत्र, कहा- इंस्टाग्राम फॉलोअर्स नहीं, ये है असली खेल…
TV न्यूज
जीशान कादरी ने बताया Bigg Boss 19 में सफलता का मंत्र, कहा- इंस्टाग्राम फॉलोअर्स नहीं, ये है असली खेल...

बलराज सिंह ने तान्या को दी चेतावनी

बता दें कि बलराज ने तान्या मित्तल द्वारा 'बिग बॉस 19' में चांदी की बोतल लेकर आने और सिर्फ उसी में पानी पीने की बात पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "ऐसा नहीं है… प्लास्टिक की बोतल में भी पानी पिया जा सकता है और ग्लास में भी। हंसी-मजाक में आप बोलते हो तो कोई बात नहीं। पर आपकी रियलिटी सामने आने वाली है।" इसके बाद बलराज सिंह ने तान्या को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह 'बिग बॉस 19' में लंबे समय तक टिकना चाहती हैं, तो उन्हें अपनी नकली इमेज से बाहर निकलना होगा और दर्शकों को अपना असली चेहरा दिखाना होगा।

इन आरोपों पर तान्या मित्तल

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बलराज सिंह के इन आरोपों पर तान्या मित्तल क्या असर होता हैं। यह भी देखना होगा कि इन आरोपों का असर उनके 'बिग बॉस 19' के सफर पर किस तरह पड़ता है। क्या दर्शक उनके असली रूप को पहचान पाएंगे और उन्हें सपोर्ट करेंगे, या बलराज सिंह के आरोपों के बाद उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी?

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bigg Boss 19 Latest News

Updated on:

03 Sept 2025 02:24 pm

Published on:

03 Sept 2025 12:24 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / कभी महबूब का महबूब देखा है..’ Bigg boss 19 जाते ही Tanya Mittal के X बॉयफ्रेंड ने खोली पोल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट