कपिल शर्मा बने पापा घर आई नन्ही परी, बधाई देने वालों में आम लोगों से लेकर शामिल हुए ये बड़े चेहरे

नई दिल्ली: सबको हंसाने वाले मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा ( Kapil Sharma ) के लिए काफी खुशी का समय है क्योंकि उनके घर बेटी ने जन्म लिया है। इसकी जानकारी खुद कपिल ने ट्वीट करके दी। कपिल ने अपने ट्वीट में लिखा 'बेटी पाकर खुद को धन्य महसूस कर रहा हूं। आपका सबका आशीर्वाद चाहिए। आप सभी को प्यार। जय मााता दी।' कपिल के ये ट्वीट करते ही ट्विटर पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया।

Blessed to have a baby girl 🤗 need ur blessings 🙏 love u all ❤️ jai mata di 🙏 — Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) December 9, 2019

Congrats my paji. I’m officially a Chacha now ❤️ — Guru Randhawa (@GuruOfficial) December 9, 2019

Congratulationssssssss!!!! 😀😀 god bless the baby girl with all the happiness ❤️ — Rakul Singh (@Rakulpreet) December 10, 2019

ऐसे में क्या आम और क्या सेलिब्रिटी हर कोई कपिल को इस खुशखबरी के लिए बधाईयां दे रहा है। खुद सिंगर गुरु रंधावा ने ट्वीट करते हुए लिखा 'बधाई हो और अब मैं ऑफिशियली चाचा बन गया हूं।' एक्ट्रेस रकुल प्रीत ने भी कपिल शर्मा को बेटी होने के लिए बधाई दी है। इससे पहले इसी साल जुलाई महीने में कपिल ने अपनी पत्नी गिन्नी चतरथ की प्रेग्रेंसी की खबर दी थी। एक इटरव्यू में कपिल ने कहा था कि मैं अपनी पत्नी का ख्याल रखना चाहता हू और मैं अपने पहले बच्चे के लिए काफी एक्साइटेड हूं।

Bhaiya! Congratulations! 🤗♥️ — Bhuvan Bam (@Bhuvan_Bam) December 9, 2019

Congratulations 👶🏻👶🏻👶🏻👶🏻👍 — Saina Nehwal (@NSaina) December 10, 2019

Heartiest congratulations @KapilSharmaK9. Lots of love and blessings to your daughter. 😊 — Poonam Mahajan (@poonam_mahajan) December 10, 2019

Congratulations brother ❤️daughters Are angels ✌️💪🥰 — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) December 10, 2019

गौरतलब, है कि कपिल ने गिनी से 12 दिसंबर 2018 को जालंधर में हिंदी रिती रिवाज से शादी की थी। कपिल और गिनी एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से ही जानते हैं। लेकिन दोनों की शादी में रुकावटें आ थीं, क्योंकि परिवार वाले राजी नहीं हो रहे थे। लेकिन गिनी और कपिल ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। 2017 के कपिल के खराब फेज में भी गिनी ने उनका काफी साथ दिया। कपिल ने खुद ये बातें इंटरव्यू में बोली थीं।