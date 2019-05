सलमान से लेकर शाहरुख बन चुके हैं कपिल के मेहमान लेकिन इस शख्स को बुलाने के लिए सालों से तरस रहे कॉमेडियन, अब ऐसे की मिन्नत

चर्चित कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा शो' ( The Kapil Sharma Show ) को पापुलैरिटी घर-घर तक है। शो में आने वाले मेहमानों के साथ कपिल की बातचीत लोगों को काफी पंसद आती है। यहां तक कि कपिल के शो में आने वाले मेहमानों की पब्लिक के बीच भी डिमांड काफी बढ़ जाती है। हाल में कपिल ने अपने एक सिंगर से जुड़ा ट्वीट सोशल० मीडिया पर शेयर किया।

हाल में कपिल शर्मा ने सिंगर श्रेया घोषाल को ट्वीट करते हुए लिखा, 'और हमारे शो का क्या श्रेया। मुझे पता है कि आपको अप्रोच करने का यह सही तरीका नहीं है लेकिन आपके सभी फैंस जिनमें मैं भी शुमार हूं आपका पिछले चार साल से इंतजार कर रहे हैं। कृपया जरुर आइए।'

सिंगर ने कपिल के इस ट्वीट पर तुंरत जवाब दिया। उन्होंने लिखा, मुझे पता है कपिल शर्मा। कुछ करते हैं। आपको मेरे बारे में पता है ना मैं थोड़ा recluse types हूं। इसके जवाब में कपिल ने लिखा, रुकिए सबसे पहले तो मुझे “recluse” का मतलब गूगल करने दीजिए। हाहाहा... जब भी आप कंफर्टेबल हों। आपको बहुत मजा आएगा। पक्का।

N what about our show Shreya? 🙈 I know it’s not a good way to approach but ur fans including me 🤗 r waiting from last 4 years 🙈 whenever u r comfortable.. pls do come 🙏 https://t.co/A8dDGssu7I — कपिल शर्मा (@KapilSharmaK9) May 2, 2019

🙈 Ji!! I know @KapilSharmaK9 ji! You got me cornered 😂 Kuchh karte hain! 🤗 You know me na, thoda recluse types :) https://t.co/lTvQK6K7vY — Shreya Ghoshal (@shreyaghoshal) May 2, 2019