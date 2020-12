अभिनव शुक्ला को लेकर Kavita Kaushik के पति ने किया बड़ा खुलासा, कहा- 'शराब पीकर करते थे पत्नी को'

नई दिल्ली। टीवी का मोस्ट पॉपुलर गेम शो बिग बॉस का 14वां ( Bigg Boss 14 ) सीज़न काफी सुर्खियों में बना हुआ है। घर में कंटेस्टेंट्स के बीच घमासान युद्ध देखने को मिल रहा है। इन दिनों घर में कविता कौशिक ( Kavita Kaushik ) और रुबिना दिलैक ( Rubina Dilaik ) की लड़ाई काफी चर्चाओं में बनी हुई हैं। कुछ समय पहले कविता और रुबिना के बीच खूब लड़ाई हुई थी। जिसमें कविता ने अभिनव को लेकर कई ऐसी बातें कही थी। जिस सुन रुबिना आग बबुला हो गई थीं। इस झगड़े के बाद कविता घर से बेघर हो गई थीं, लेकिन अब कविता के पति ने अभिनव को लेकर एक शॉकिंग खुलासा किया है। जिसे सुन सभी काफी हैरान हैं।

Well let me put the truth out there.. the not so gentleman we’re talking about has a severe alcohol problem and used to get pissed drunk and message KK through the night wanting to talk and meet up at all odd hours. So much so that she had to call the cops on him more than once