KBC14: महाराष्ट्र से आईं इस महिला कंटेस्टेंट के सिर सजा पहली करोड़पति का ताज, पिछले साल भी शो में लिया था हिस्सा

अमिताभ बच्चन के गेम शो 'कौन बनेगा करोड़पति 14' का आगाज हो चुका है। शो में अब तक कई कंटेस्टेंट किस्मत आजमाने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी करोड़पति नहीं बन पाया, लेकिन अब हालिया एपिसोड में केबीसी को इस सीजन की पहली करोड़पति मिल गई है।

बिग बी का शो कौन बनेगा करोड़पति 14 (केबीसी 14) टीवी पर द्सतक दे चुका है। दिन प्रतिदिन केबीसी 14 का खेल रोमांचक होता जा रहा है। अब तक कई लोग शो में आ चुके हैं, लेकिन अब तक करोड़पति का ताज किसी के सिर पर नहीं सजा है, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में आखिरकार ये मौका आ गया और इस सीनम को पहली करोड़पति मिल गई। ये ताज कोल्हापुर की रहने वाली 45 साल कविता चावला के सिर सजा। गृहिणी कविता चावला इस सीजन के कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ का नकद पुरस्कार जीतने वाली पहली प्रतियोगी हैं।

