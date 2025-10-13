KBC 17: अमिताभ बच्चन से बच्चे ने की बदतमीजी, बोला- आप अपना मुंह….’ वीडियो देख भड़के यूजर्स

केबीसी में अमिताभ बच्चन
Amitabh Bachchan KBC: अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किए जाने वाले मशहूर रियलिटी क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) के खास सेगमेंट 'KBC जूनियर' में इस बार एक ऐसे कंटेस्टेंट ने हिस्सा लिया, जिसकी वजह से दर्शकों का गुस्सा भड़क उठा है। लोग उस बच्चे के वीडियो पर भी कमेंट में भड़ास निकाल रहे हैं। इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है।
गुजरात के गांधीनगर का रहने वाला पांचवीं क्लास का छात्र इशित भट्ट जब हॉट सीट पर बैठा, तो उसके ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे हरा दिया और वह एक रुपया भी नहीं जीत पाया, लेकिन पूरे खेल के दौरान वह 83 साल के अमिताभ बच्चन के साथ बदतमीजी की हद पार करता रहा। खुद अमिताभ बच्चन भी उसके बर्ताव से दंग रह गए थे।
इशित जैसे ही हॉट सीट पर आया तो अमिताभ बच्चन से उसने कहा, "अरे सर, अपना मुंह नहीं, आंसर लॉक करो ना।" इतना ही नहीं, उसने अपने एटिट्यूड से सबको परेशान किया और अमिताभ से कहा, "आप मुझे रूल्स-वूल्स मत समझाने लग जाना, वो मुझे पता हैं।" लेकिन ‘रामायण’ से जुड़े सवाल का वह जवाब नहीं दे पाता है। कंटेस्टेंट के इस बर्ताव से खुद अमिताभ बच्चन भी हैरान रह गए। वह चुप रहे और बाद में उन्होंने इशित का नाम लिए बिना अपने 'एक्स' अकाउंट पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "कुछ कहने को नहीं है, बस स्तब्ध हूं।"
अमिताभ की इस पोस्ट पर लोगों ने जमकर कमेंट किए। एक यूजर ने लिखा, "ऐसे बच्चे कंटेस्टेंट बनकर आएंगे तो आप स्तब्ध ही होंगे सर।" वहीं दूसरे ने लिखा, "सर आपको इस बच्चे को वहीं अपना असली भूतनाथ वाला रूप दिखा देना चाहिए था।"
सोशल मीडिया पर इशित की जमकर ट्रोलिंग हो रही है। एक यूजर ने इस बच्चे के बर्ताव का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "बहुत सुकून देने वाला अंत रहा। यह बात मैं बच्चों के बारे में नहीं, बल्कि माता-पिता के बारे में कह रहा हूं। अगर आप अपने बच्चों को विनम्रता, धैर्य और शिष्टाचार नहीं सिखा सकते, तो वे बहुत ही रूखे और अति-आत्मविश्वासी बन जाते हैं।"
लोगों का कहना है कि इशित का एक रुपया भी न जीत पाना उन्हें लंबे समय तक कचोटता रहेगा। एक शख्स ने तो यहां तक लिखा, "सर मेरी मां होती तो चार थप्पड़ मारती पहले सवाल के बाद ही।" यह घटना साफ दिखाती है कि बच्चों में अनुशासन और शिष्टाचार कितना जरूरी है।
