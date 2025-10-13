Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

KBC 17: अमिताभ बच्चन से बच्चे ने की बदतमीजी, बोला- आप अपना मुंह….’ वीडियो देख भड़के यूजर्स

Amitabh Bachchan KBC: केबीसी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। एक कंटेस्टेंट बनकर आए बच्चे ने महानायक के सामने खूब एटिट्यूड दिखाया और अमिताभ बच्चन के साथ बदतमीजी भी की। इसका वीडियो देखकर लोग बेहद नाराज हो रहे हैं और बच्चे के संस्कारों पर बयान दे रहे हैं।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 13, 2025

KBC Contestant manners child misbehaved

केबीसी में अमिताभ बच्चन

Amitabh Bachchan KBC: अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किए जाने वाले मशहूर रियलिटी क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) के खास सेगमेंट 'KBC जूनियर' में इस बार एक ऐसे कंटेस्टेंट ने हिस्सा लिया, जिसकी वजह से दर्शकों का गुस्सा भड़क उठा है। लोग उस बच्चे के वीडियो पर भी कमेंट में भड़ास निकाल रहे हैं। इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है।

बच्चे ने की अमिताभ बच्चन से बदतमीजी (Amitabh Bachchan KBC)

गुजरात के गांधीनगर का रहने वाला पांचवीं क्लास का छात्र इशित भट्ट जब हॉट सीट पर बैठा, तो उसके ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे हरा दिया और वह एक रुपया भी नहीं जीत पाया, लेकिन पूरे खेल के दौरान वह 83 साल के अमिताभ बच्चन के साथ बदतमीजी की हद पार करता रहा। खुद अमिताभ बच्चन भी उसके बर्ताव से दंग रह गए थे।

इशित नाम के कंटेस्टेंट के बर्ताव से बिग बी भी हुए हैरान (Amitabh Bachchan Show KBC)

इशित जैसे ही हॉट सीट पर आया तो अमिताभ बच्चन से उसने कहा, "अरे सर, अपना मुंह नहीं, आंसर लॉक करो ना।" इतना ही नहीं, उसने अपने एटिट्यूड से सबको परेशान किया और अमिताभ से कहा, "आप मुझे रूल्स-वूल्स मत समझाने लग जाना, वो मुझे पता हैं।" लेकिन ‘रामायण’ से जुड़े सवाल का वह जवाब नहीं दे पाता है। कंटेस्टेंट के इस बर्ताव से खुद अमिताभ बच्चन भी हैरान रह गए। वह चुप रहे और बाद में उन्होंने इशित का नाम लिए बिना अपने 'एक्स' अकाउंट पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "कुछ कहने को नहीं है, बस स्तब्ध हूं।"

अमिताभ की इस पोस्ट पर लोगों ने जमकर कमेंट किए। एक यूजर ने लिखा, "ऐसे बच्चे कंटेस्टेंट बनकर आएंगे तो आप स्तब्ध ही होंगे सर।" वहीं दूसरे ने लिखा, "सर आपको इस बच्चे को वहीं अपना असली भूतनाथ वाला रूप दिखा देना चाहिए था।"

सोशल मीडिया पर हो रहा ट्रोल (KBC Contestant misbehaved with amitabh bachchan)

सोशल मीडिया पर इशित की जमकर ट्रोलिंग हो रही है। एक यूजर ने इस बच्चे के बर्ताव का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "बहुत सुकून देने वाला अंत रहा। यह बात मैं बच्चों के बारे में नहीं, बल्कि माता-पिता के बारे में कह रहा हूं। अगर आप अपने बच्चों को विनम्रता, धैर्य और शिष्टाचार नहीं सिखा सकते, तो वे बहुत ही रूखे और अति-आत्मविश्वासी बन जाते हैं।"

लोगों का कहना है कि इशित का एक रुपया भी न जीत पाना उन्हें लंबे समय तक कचोटता रहेगा। एक शख्स ने तो यहां तक लिखा, "सर मेरी मां होती तो चार थप्पड़ मारती पहले सवाल के बाद ही।" यह घटना साफ दिखाती है कि बच्चों में अनुशासन और शिष्टाचार कितना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Oct 2025 11:51 am

Hindi News / Entertainment / TV News / KBC 17: अमिताभ बच्चन से बच्चे ने की बदतमीजी, बोला- आप अपना मुंह….’ वीडियो देख भड़के यूजर्स

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

24 साल पुराना ये खौफनाक हॉरर शो, टीवी ऑन करते ही छा जाता था डर का साया, आज भी अकेले देखने की हिम्मत नहीं!

24 साल पुराना ये खौफनाक हॉरर शो, टीवी ऑन करते ही छा जाता था डर का साया, आज भी अकेले देखने की हिम्मत नहीं!
TV न्यूज

कैंसर पीड़ित दीपिका कक्कड़ के निकले आंसू, रोते हुए बोलीं- बहुत बुरा…

Deepika Kakkar started crying
TV न्यूज

Karwa Chauth 2025: टीवी से बॉलीवुड तक इन एक्ट्रेसेस ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा व्रत, फोटोज वायरल

Karwa Chauth 2025: टीवी से बॉलीवुड तक इन एक्ट्रेसेस ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा व्रत, फोटोज वायरल
बॉलीवुड

तलाक की चर्चा बढ़ी, बिग बॉस फेम नील भट्ट और ऐश्वर्या का 4 साल का टूटा रिश्ता?

तलाक की चर्चा बढ़ी, बिग बॉस फेम नील भट्ट और ऐश्वर्या का 4 साल का टूटा रिश्ता?
TV न्यूज

करवा चौथ पर मेहंदी संग हिना खान ने पति से किया प्यार का इजहार, पोस्ट वायरल

करवा चौथ पर मेहंदी संग हिना खान ने पति से किया प्यार का इजहार, पोस्ट वायरल
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.