KBC 17: अमिताभ बच्चन से बच्चे ने की बदतमीजी, बोला- आप अपना मुंह….’ वीडियो देख भड़के यूजर्स

इशित जैसे ही हॉट सीट पर आया तो अमिताभ बच्चन से उसने कहा, "अरे सर, अपना मुंह नहीं, आंसर लॉक करो ना।" इतना ही नहीं, उसने अपने एटिट्यूड से सबको परेशान किया और अमिताभ से कहा, "आप मुझे रूल्स-वूल्स मत समझाने लग जाना, वो मुझे पता हैं।" लेकिन ‘रामायण’ से जुड़े सवाल का वह जवाब नहीं दे पाता है। कंटेस्टेंट के इस बर्ताव से खुद अमिताभ बच्चन भी हैरान रह गए। वह चुप रहे और बाद में उन्होंने इशित का नाम लिए बिना अपने 'एक्स' अकाउंट पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "कुछ कहने को नहीं है, बस स्तब्ध हूं।"