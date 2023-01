बिग बॉस 16 में एकता कपूर करेंगी फिल्म लव सेक्स और धोखा-2 का ऐलान, एक कंटेस्टेंट को करेंगी कास्ट

Ekta Kapoor: नंबर वन फिक्शन शो बिग बॉस 16 में अब टीवी सीरियल्स निर्देशक एकता कपूर जल्द ही एंट्री लेने वाली हैं। एकता कपूर (Ekta Kapoor) जल्द ही अपनी फिल्म लव, सेक्स और धोखा का सीक्वल का अनाउंसमेंट करने वाली हैं। एकता ने डिसाइड किया है कि वह इस फिल्म के सीक्वल में बिग बॉस 16 के एक कंटेस्टेंट को कास्ट करेंगी। वो खुशनसीब कौन है जानिए।

Love Sex aur Dhoka 2 announce at Big Boss 16 House, One Contestant will cast in LSD 2