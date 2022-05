गर्लफ्रेंड से जुड़ी इस वजह के चलते मुनव्वर फारुकी को शो में छुपाना पड़ा रिश्ता, बताई सच्चाई

कंगना के शो लॉक अप ने कई कंटेस्टेंट को अलग पहचान दिलाई है। इनमें से ही एक हैं मुन्नवर फारुकी। मुन्नवर फारुकी पहले भी चर्चा में रहते थे, लेकिन इस शो ने उन्हें अलग मुकाम पर पहुंचाया है।

Published: May 13, 2022 04:45:03 pm

अब वो सिर्फ एक स्टैंडअप कॉमेडियन नहीं बल्कि सेलिब्रेटी कॉमेडियन बन गए हैं। शो में मुन्नवर फारुकी को प्यार मिला। दर्शकों ने भी इनपर जमकर प्यार लुटाया। शो में मुनव्वर और अंजली की रोमांटिक केमिस्ट्री ने शो में खूब सुर्खियां बटोरीं थी और अंजली ने तो कॉमेडियन से अपने प्यार का इजहार भी कर दिया था। अंजली मुनव्वर से कहा, 'आई लव यू।' और उन्हें दिल्ली अपने घर उनके पेरेंट्स से मिलने के लिए भी कहा था। शो में दोनों की जोड़ी फैंस को खूब पसंद आई थी, लेकिन शो से निकलने के बाद इस चीज का खुलासा हुआ कि रियल लाइफ में मुनव्वर की गर्लफ्रेंड है। शो में मुनव्वर ने गर्लफ्रेंड की बात को लेकर चुप्पी साधे रखी थी।

munawwar farooqui told the reason for hiding the relationship