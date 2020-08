'द कपिल शर्मा शो' में विख्यात संगीतकार जोड़ी अजय-अतुल ने शेयर किया अपना संगीत का सफर

कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा शो' (The comedy show 'The Kapil Sharma Show') में इस रविवार प्रतिभाशाली म्यूज़िक डायरेक्टर्स एवं कंपोज़र्स अजय-अतुल (music directors and composers Ajay-Atul) मेहमान बनकर पहुंचेंगे। जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। अपने बेहतरीन संगीत और चार्टबस्टर गानों (music and chartbuster songs) के लिए मशहूर ये जोड़ी गुदगुदाने वाली कॉमेडी का मजा लेगी। साथ ही कपिल से अपनी मजेदार निजी बातें भी बताएंगे। ऐसी ही एक चर्चा के दौरान कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने इन दोनों से जानना चाहा कि उन्हें कब ये एहसास हुआ कि उन्हें संगीतकार बनना चाहिए और इसकी शुरुआत कैसे हुई? इस सवाल के जवाब में अजय ने कहा, 'बचपन से ही संगीत के प्रति हमारा खास लगाव था। जब हम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ( Laxmikant Pyarelal) जी को सुनते थे, तो हमें यह बड़ा दिलचस्प लगता था। हमें लगता था कि हमें भी इसे सीखना चाहिए। असल में स्कूल में हम कविताओं की धुन बनाते थे, जबकि हमें पता नहीं था कि इसे कंपोज़िंग कहते हैं। हम अपने स्कूल में बच्चों से ये कविताएं गवाते थे और हम नहीं जानते थे कि यही संगीत निर्देशन कहलाता है।'

मन में थी बहुत-सी भ्रांतियां

इसके बाद अतुल ने आगे बताया, 'संगीत निर्देशन को लेकर हमारे मन में बहुत-सी भ्रांतियां थीं। उदाहरण के लिए, हमें लगता था कि यदि आपको म्यूजिक डायरेक्टर बनना हो तो आपके पास पूरे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, और इसके लिए सभी संगीतकार एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और रिहर्सल से लेकर बाकी सभी चीजें, सबकुछ उसी बिल्डिंग में होता है।'

हमारे पास हारमोनियम भी नहीं था

जब अजय ने बताया कि उन्हें भी ऐसा लगता था कि एक म्यूज़िक डायरेक्टर को सभी तरह के वाद्य यंत्र बजाने आने चाहिए, तब अतुल ने कहा, और इस तरह हम सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीख गए। हमारे पास कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे, इसलिए हम लोग जितने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसकी आवाज मुंह से निकालते थे। शुरुआत में तो हमारे पास हारमोनियम भी नहीं था। ऐसे में जब भी हमें काम मिलता था और जब हमें उन्हें गाना प्रस्तुत करना होता था तो यह (अतुल) गाना बोलता था और मैं उसके पीछे का जो रिदम है, उसका फील देने के लिए मुंह से ही आवाज निकालता था। इस वजह से हमें कभी नहीं लगा कि अपने पास हारमोनियम नहीं है... किसी चीज की अपने पास कमी है, ऐसा कभी लगा ही नहीं।

इससे प्रभावित होकर कपिल ने कहा, 'वाह ... यह होती है लगन!' संगीतकार जोड़ी अजय-अतुल के बारे में ऐसी ही कुछ दिलचस्प बातें जानने के लिए देखिए द कपिल शर्मा शो, इस रविवार रात 9:30 बजे, सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर।