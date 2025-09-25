वो मुस्लिम एक्टर जो महाभारत में अर्जुन का रोल मिलने पर लगा था फूट-फूटकर रोने, जानिए कौन है ये…

Shaheer Sheikh Mahabharat Arjun: टीवी के वो हैंडसम एक्टर जिन्हें उनके लुक और शानदार एक्टिंग की वजह से अर्जुन का रोल मिला था। अर्जुन बनने से पहले वह टीवी पर कई और शो भी कर चुके थे, लड़कियां उनकी दीवानी थीं। इस एक्टर ने टीवी सीरियल महाभारत में अर्जुन का रोल प्ले करने के बाद ऐसा इतिहास रच दिया था कि वह आज भी अर्जुन कहे जाते हैं जबकि वह एक्टर एक मुस्लिम है। हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेता शाहीर शेख की। जी हां! शाहीर शेख ही वो हैं जिन्हें अर्जुन का रोल मिला तो वह खूब रोए थे।